Politique : Le Mouvement Démocratique pour la Justice Sociale (MDJS) voit le jour

Le Mouvement Démocratique pour la Justice Sociale (MDJS) est un nouveau parti politique qui a été lancé sur l’arcane politique malien, le mercredi 26 mai 2021 à la maison de la presse. Le président du jeune parti, Dr. Abdoul Karim Diamoutène, a fait savoir qu’il compte redorer le blason des partis politiques et de tracer un nouveau schéma qui permettra de sortir le pays de l’ornière et de tracer des voies et moyens dans le but de la résolution des crises cycliques auxquelles le pays fait face depuis un certain temps.

La liste des partis politiques au Mali s’élargit. Le tout nouveau a été porté sur les fonds baptismaux, le mercredi dernier à la maison de la presse. Selon le président du parti, Diamoutène, le Mouvement Démocratique pour la Justice Sociale (MDJS) n’est pas un parti de trop et compte faire autrement la politique en posant des actes rentrant dans le cadre de la restauration des valeurs du Mali. « L’homme politique est vu comme un menteur, quelqu’un qui est prêt à consentir tous les sacrifices dans le but d’assouvir ses propres besoins et ceux de ses proches, foulant au pied les intérêts du peuple grâce a qui il a été élu. Nous nous érigerons contre ces pratiques malsaines qui ont envahi la scène politique malienne », a-t-il indiqué. Le président du MDJS a fait la genèse du parti qui, d’après lui, est le fruit de plusieurs années d’observation et de réflexion. Conscient de l’échec de la plupart des acteurs qui animent la scène politique depuis l’avènement de la démocratie au Mali, le président Diamoutène a averti qu’il est temps de confier les rênes du pays à des hommes et femmes capables de relever les défis auxquels le pays fait face. Il a dénoncé les maux qui sont en train d’asphyxier le Mali comme la corruption endémique, l’insécurité ambiante qui s’est déplacée du septentrion vers le centre du pays, ainsi que la crise scolaire etc. Dr. Abdoul Karim a souligné que le jeune parti dont il occupe la présidence se donnera comme objectif de chercher des solutions à tous ces maux dans le but de permettre aux Maliens de vivre dans un Mali apaisé et prospère, un Mali donnant une chance à tous ses fils et à toutes ses filles de participer à sa construction. « Un pays ne se construit pas sur la base du faux, mais de la vérité », clame-t-il. Quant aux élections futures, le président du MDJS a noté que sa formation politique a été créée pour conquérir le pouvoir et qu’ils auront des candidats lors des prochaines élections. Le benjamin et 223ème parti politique du Mali a pour ambition de bâtir un Mali nouveau et de lui permettre de reprendre sa place dans le concert des nations.

Moussa Samba Diallo

