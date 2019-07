Après plusieurs jours de consultations, d’écoute et d’échanges, le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M Tiébilé DRAMÉ et son collègue de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, M. Lassine BOUARÉ sont parvenus à réunir autour de la même table tous les représentants des Mouvements de la Plateforme du 14 juillet 2014. Le but visé est d’apaiser les tensions entre les différentes composantes de ce Mouvement. C’était à la faveur d’une grande rencontre avec le Panel de personnes ressources dédié à la médiation, tenue ce dimanche 28 juillet.

Dans son intervention, le Ministre DRAMÉ a tout d’abord salué les membres de la Plateforme pour avoir répondu avec promptitude à cet appel du Gouvernement du Mali. Il a rappelé les défis qui attendent notre pays notamment la poursuite du processus de paix en cours et la tenue prochaine du Dialogue National Inclusif. Pour toutes ces raisons, il a lancé un véritable cri de cœur aux membres de la Plateforme en ces termes : « La mise en œuvre de l’Accord a atteint sa vitesse de croisière. Il n’est pas envisageable que les composantes essentielles du processus de paix soient en division au moment où nous devons aller vers le Dialogue National Inclusif. Nous devons prendre notre destin en main pour avancer ensemble. Tout le monde n’est pas là, mais, toutes les sensibilités sont présentes. Pour réussir la paix, il faut un dépassement de soi. Donc, le message doit pouvoir passer ». A l’issue de cette rencontre conviviale et fraternelle, le Panel a dégagé un certain nombre d’éléments de son canevas de travail afin de proposer des solutions aux parties. Il s’agit entre autres de traiter les membres de la Plateforme sur un même pied et d’élargir le Comité de Suivi de l’Accord (CSA) en particulier aux femmes. Par ailleurs, le Ministre des Affaires Étrangères à inviter les différents acteurs à tout mettre en œuvre pour la bonne tenue de la prochaine session du CSA, prévue les 19 et 20 août 2019. La rencontre s’est achevée par la Fatiha prononcée par l’Imam de la Grande Mosquée de Tombouctou, Abderhamane Ben ESSAYOUTI. Une prière pour la Paix et la Stabilité au Mali ! Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI Ministère des Affaires Étrangères – Coop – Int

