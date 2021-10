Prochain congrès de l’Adema/pasj : La candidature de Yaya Sangaré soutenue par un collectif

En prélude au prochain congrès de l’Adéma/Pasj, les militants regroupés au sein du Collectif de soutien à la candidature de Yaya Sangaré à la présidence de l’Adema-Pasj ont lancé un manifeste invitant ce dernier à briguer la présidence du parti de l’abeille.

Selon les responsables du Collectif, depuis plus de deux décennies notre classe politique ne s’est presque pas renouvelée car, depuis, ce sont toujours les mêmes visages, les mêmes personnes qui savent tout, qui peuvent tout et qui s’échangent les postes de responsabilité donnant ainsi l’impression qu’il n’y a pas aussi capables qu’eux, qu’il n’y a de compétences qu’eux et qu’il n’y a de patriotes qu’eux.

“Or, on le sait, depuis plus de deux décennies, les attentes de notre peuple en matière de changement demeurent déçues. Aussi nous paraît-il nécessaire de renouveler, le plus tôt possible, notre classe politique, tout comme notre mode de pensée”, peut-on lire dans le manifeste.

Selon eux, ce besoin de changement et de renouvellement ne signifie pas que ceux qui animent la scène politique depuis des années sont tous vieux et hors-âge, mais qu’il y a nécessité à injecter du sang neuf dans ce corps malade qu’est devenu l’univers politique de notre pays. Et d’ajouter que ce renouvellement servira à enrichir et à relancer la chaîne des compétences avec la promotion de nouveaux visages.

“Rénover constamment la classe politique est une exigence de la démocratie, respecter un tel principe pourrait satisfaire l’exigence d’alternance au sommet de l’Etat”, mentionne le manifeste.

Pour changer le Mali, précise le manifeste, il faut d’abord changer le parti et ses militants. Et si l’Adéma-Pasj change, le Mali changera, parce que le parti constitue une vraie force politique reconnue dans le pays et, cela, depuis les premières années de l’ère démocratique. “Nous voudrions donc être les précurseurs de cet élan de modernisation, de ce désir de changement au sein de l’Adéma-Pasj. C’est pourquoi nous vous prions, camarades militants, d’accepter la candidature du camarade ministre, Yaya Sangaré, au poste de président de notre grand parti. Nous demeurons convaincus que, en ce moment où notre pays a besoin de formations politiques fortes et ambitieuses dont les aspirations reflètent les intérêts supérieurs de notre nation, le besoin de faire émerger un acteur politique nouveau s’impose à plus d’un titre”, indique le document.

Besoin d’hommes nouveaux

et engagés

Pour le Collectif, le parti Adéma-Pasj et le Mali ont besoin d’hommes nouveaux et engagés. En effet, disent-ils, Yaya Sangaré, militant convaincu de la section de Yanfolila, ne manque ni de fraîcheur ni d’engagement en faveur de l’Adéma-Pasj et du Mali. “Nous sommes sûrs qu’il pourra reconstruire notre parti et l’orienter vers les aspirations profondes de notre peuple et de notre système démocratique”, martèle l’appel à candidature.

A les croire, Yaya Sangaré a la carrure d’un chef et la vision d’un guide. Aussi, il est de ceux qui, en peu de temps, savent imprimer leur empreinte sur tout ce qu’ils touchent et il saura, assurément, répondre au besoin de transformation profonde du parti.

“Sa prestance lui taille une place de choix dans le gotha politique, sa détermination et sa perspicacité fondent sa différence d’avec ses pairs dont la plupart ne servent qu’à animer les galeries sur la scène politique. Il a du cran ; son parcours de militant est édifiant et éloquent. Sa probité et sa rigueur morales le protégeant de tout scandale financier, sa priorité sera de proposer une autre manière de faire la politique et de privilégier, avec l’aide des camarades membres de la direction du parti, les droits des militants et des citoyens”, poursuit le manifeste.

Pour les membres du Collectif, ce qu’ils recherchent, c’est de confier leur formation politique à des mains plus avisées, plus courageuses, surtout en cette période où des défis saillants étranglent notre pays et qui sont, entre autres, le retour immédiat de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, la mise en place, par l’organisation d’élections transparentes et crédibles, d’un État légitime, fort et doté d’organes décisionnels justes. “S’il est élu président de l’Adema-Pasj, Yaya Sangaré veillera, avec ses camarades, à élargir la base politique, électorale et sociale du parti. Car, seuls, nos efforts risquent d’être voués à l’échec. Seuls les grands rassemblements permettront l’accomplissement du destin de notre nation, le Mali”, note le document.

Reconquérir la place de parti-phare pour l’Adema-Pasj

Aux dires des responsables du Collectif, si la classe politique est décriée aujourd’hui, c’est parce qu’elle a étalé son incapacité à tirer le pays du bourbier. Et de poursuivre que leurs aînés au sein de la classe politique ont, certes, fait ce qu’ils pouvaient, mais la situation des Maliens demeure inchangée. Du coup, l’exaspération est là, poignante, palpable. “Yaya Sangaré peut y répondre en réformant profondément cette image négative de la classe politique. Il revient à notre parti de mettre en avant le bilan de son double exercice du pouvoir d’Etat de 1992-2002. Il devra reprendre sa place dans la gestion des affaires publiques. Yaya Sangaré s’emploiera à reconquérir cette place de parti-phare pour l’Adema-Pasj. Il s’évertuera à faire du parti la boussole de notre démocratie”, ont-ils rassuré.

Evoquant les raisons de leur choix, ils diront que la présidence de Yaya Sangaré rendra le parti plus visible, plus réconcilié avec ses militants et sympathisants ; elle redorera aussi le blason des politiques.

“Nous en appelons au rassemblement et à la mobilisation de tous les militants, au-delà des considérations personnelles, pour aider à sortir le Mali de l’occupation jihadiste et pour faire face aux difficiles joutes électorales qui se profilent à l’horizon. Nous en appelons au patriotisme de tous et de toutes, nous en appelons à l’engagement de tous ceux qui refusent la soumission à la puissance de l’argent”, ont-ils fait savoir.

A les entendre, notre classe politique, depuis plusieurs années, a provoqué des frustrations et des humiliations. Ils préciseront qu’il est temps que les militants se prennent en charge en confiant leur destin aux gens valables, sensibles à leurs souffrances, partageant leurs joies et leurs peines car, selon eux, l’Adéma-Pasj mérite, plus que jamais, un président ouvert, disponible, à l’écoute des militants, qui a une base électorale, qui s’est frotté à la dure épreuve des urnes et qui suscite de l’espoir.

La solidarité et le sens du partage

“A tous les militants déterminés à sauver l’Adéma-Pasj, nous lançons le présent appel afin qu’ils acceptent et fassent accepter notre présente offre de candidature à la présidence du parti, pour un changement serein et garanti.

Nous les invitons à adhérer à notre offre, et à faire leur notre ambition de renouveler la classe dirigeante de l’Adéma-Pasj et du Mali. N’écoutez surtout plus ceux-là qui n’ont d’argument que d’opposer les générations”, peut-on lire dans le manifeste.

Ils ajouteront que leur génération est porteuse d’un message d’audace, de changement, de transparence et de probité morale. “Nous sommes des abeilles, nous sommes faits pour travailler en équipe, notre collaboration est basée sur l’organisation et la méthode. Les actions que nous allons entreprendre avec nos camarades de l’intérieur et de la diaspora seront d’une qualité semblable à celle du miel. La solidarité et le sens du partage seront notre credo”.

Boubacar PAÏTAO

