L’État a mobilisé plus de 5 milliards de Fcfa pour l’équipement et le déploiement des Forces armées et de sécurité, pour la protection des bases vie, des biens et des personnes. Il souhaite la poursuite de l’accompagnement des Partenaires techniques et financiers pour la réalisation de cet important projet

C’est dans cette dynamique que l’exécutif a organisé, hier, dans la salle de conférence de l’hôtel des Finances, une table ronde virtuelle des Partenaires techniques et financiers du Projet d’aménagement de Taoussa. L’ouverture des travaux était présidée par le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou. C’était en présence de ses collègues des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué, de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Il y avait également le directeur général de l’Autorité pour l’aménagement de Taoussa, Chirfi Moulaye Haïdara.

Cette rencontre intervient 11 ans et 23 jours, après la pose de la première pierre du barrage par les autorités du Mali, le 6 février 2010 à Taoussa (site du barrage).

En initiant cette table ronde, les autorités entendaient faire le point de l’état d’avancement de l’exécution de la feuille de route issue de celle de 2018, notamment le recrutement de la nouvelle entreprise en charge des travaux du barrage. Aussi les participants échangeront-ils sur les stratégies de redémarrage des travaux du barrage, avant d’explorer les voies et moyens permettant le recrutement d’une nouvelle entreprise capable de travailler dans les conditions actuelles de la zone. Cela en vue de la réalisation des travaux de la route d’accès Gao-Bourem-Taoussa. La rencontre examinera également la question du recrutement des experts de l’Unité d’exécution du projet (UEP).

Il est essentiel de rappeler que le financement du Projet d’aménagement de Taoussa est l’expression d’un effort financier conjoint : État malien-partenaires techniques et financiers. Le coût de sa réalisation s’élève à 167,930 milliards de Fcfa. Le gouvernement malien intervient pour plus de 41 milliards de Fcfa dont plus de 8 milliards déjà mobilisés.

