Relecture de la Charte des partis politiques : Le Top départ de la concertation régionale

Dans le cadre de la relecture de la Loi n°05-047 du 18 aout 2005 portant Charte des partis politiques, les travaux de la phase régionale des consultations des forces vives de la Nation ont débuté, hier, dans les 19 Régions, les 49 missions diplomatiques et consulaires du Mali. Ces consultations doivent prendre fin aujourd’hui

Dans le District de Bamako, la cérémonie d’ouverture a eu lieu dans l’enceinte du gouvernorat sous la présidence du chef de l’exécutif régional, Abdoulaye Coulibaly. On notait la présence de la représentante du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral, Mme Camara Saoudatou Dembélé, des autorités politiques, des légitimités traditionnelles et religieuses, des représentants de la Cafo, du Conseil national de la jeunesse et des partis politiques de Bamako.

En attendant que les Maliens se prononcent lors de la phase nationale prévue les 28 et 29 avril courant, les participants de l’étape régionale ont planché sur les trois grandes recommandations des Assises nationales de la refondation (ANR). Il s’agit de la réduction du nombre de partis politiques par l’application des conditions restrictives de création et de financement ; de la relecture de la Charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file de l’opposition et de l’interdiction du nomadisme politique en cours de mandat.

Selon les termes de référence des concertations actuelles, les propositions faites dans un premier temps par les partis politiques et la société civile ne déterminent pas concrètement les modalités de réduction du nombre des partis politiques ou de regroupements des partis. D’où la nécessité de procéder au constat de l’impossibilité d’appliquer en l’état la proposition de réduction des partis politiques. C’est fort de cette réalité que le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral a décidé d’élargir les consultations aux forces vives de la Nation en vue d’obtenir des formulations opérantes et plus concrètes assorties de modalités pratiques de mise en œuvre.

À l’ouverture, le gouverneur du District a indiqué que la rencontre du jour s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes réformes politiques engagées par le gouvernement. Abdoulaye Coulibaly a ajouté que ces concertations visent spécifiquement à soumettre aux forces vives de la Nation et aux Maliens établis à l’extérieur les propositions des partis politiques et des organisations de la société civile afin de recueillir leurs observations, leurs avis et recommandations pour amorcer la relecture de la Charte des partis politiques. Aussi, le chef de l’exécutif régional a salué cette initiative de réflexion et de dialogue inclusif.

Abdoulaye Coulibaly de réaffirmer sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives des réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. Il espère qu’à l’issue des deux jours de travaux sortiront des mesures pertinentes pouvant faciliter la mise en œuvre efficace et efficiente de ces réformes.

Pour sa part, la représentante du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral a relevé que des formations politiques et des organisations de la société civile ont proposé les mêmes choses au gouvernement. Et Mme Camara Saoudatou Dembélé de poursuivre «mais, elles n’ont jamais dit qu’est-ce qu’il faut faire pour réduire les partis politiques. Tout le monde dit, il faut revoir leur financement». Mais comment ? Pour elle, il s’agit de trouver à travers cette concertation des solutions idoines à la problématique. La représentante du département s’est dite optimiste pour le bon déroulement des travaux.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de la Commune IV s’est réjoui de la démarche adoptée par les autorités de la Transition pour doter notre pays d’une nouvelle Charte. Siaka Camara a fait remarquer que ces consultations sont des occasions à saisir pour porter sa voix dans le débat national. Au terme de ces concertations, les délégués des différentes couches socio-professionnelles feront connaître leurs réelles intentions et préoccupations pour que les pouvoirs publics transforment celles-ci en réalité. Pour un Mali Kura.

Namory KOUYATE

