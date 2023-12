Répondant au Chef d’Etat-major général de l’Armée française : Moussa Mara invite certains décideurs français à changer d’état d’esprit

Dans un message posté sur sa page Facebook, le dimanche 10 décembre, l’ancien Premier ministre Moussa Mara, a réagi à une sortie du Chef d’Etat-major général de l’armée française. Selon lui, «des changements au moins aussi profonds, de mentalité et d’état d’esprit, sont nécessaires au sein de certains décideurs français». Il conseille à tous ceux qui ont une lecture ethniciste de la crise malienne ou sahélienne de changer de paradigme s’ils veulent faire partie un jour des solutions et du futur sahélien.

Dans une intervention faite récemment, le Chef d’Etat-major général de l’armée française impute les problèmes au Mali et dans le Sahel à l’incapacité, selon lui, des Maliens du Nord et du Sud à se réconcilier. Cette attitude de résumer la crise malienne à un problème prétendu entre nordistes et sudistes est courante au sein de nombreux cercles politico militaires français. Elle a causé des erreurs de jugement et des fautes qui ont été, en partie, à la base du rejet profond de la France dans notre pays.

Il n’y a pas et il n’y a jamais eu de problème ethnique au Mali. Il y a une difficulté profonde de notre Etat à répondre aux attentes des diversités du pays et à fournir des services aux populations périphériques. Cela n’est lié ni à une communauté et encore moins à une région. Les changements profonds de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement étatique sont nécessaires au Mali comme ailleurs. Des changements au moins aussi profonds, de mentalité et d’état d’esprit, sont nécessaires au sein de certains décideurs français.

Je conseille à tous ceux qui ont une lecture ethniciste de la crise malienne ou sahélienne de changer de paradigme s’ils veulent faire partie un jour des solutions et du futur sahélien.

