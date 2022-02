Convoqué en session extraordinaire pour réviser la charte de la transition, le Conseil national de transition (CNT) a fini avec les consultations, hier, mardi 15 février 2022. Ces consultations qui ont duré pendant plus de 72 heures permettaient de prendre en compte l’avis des uns et des autres. Selon les informations dont nous disposons, la conférence des présidents du CNT se tiendra ce mercredi 16 février 2022 et l’adoption du projet de loi portant révision de la Charte de la Transition du 12 septembre 2020 est prévue soit pour le jeudi 17 février 2022, ou le vendredi 18 février 2022, au cours d’une séance plénière qui aura lieu au Centre international de conférences de Bamako (CICB).

Pas de répit pour les membres de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République saisis au fond pour l’examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition. Le samedi 12 février 2022, ils ont consulté le Bureau Exécutif National du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne / CSDM. « Le CSDM s’honore de cette décision d’être invité par la Commission des Lois et des Droits de l’Homme pour donner son avis sur le projet de loi portant révision de la Charte de la Transition du 12 septembre 2020. La satisfaction est d’autant plus importante qu’elle se fonde sur la participation du CSDM à l’ensemble des initiatives conduites par la transition.

Le CSDM remercie les plus hautes autorités du pays, en particulier le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, chef de l’Etat, le Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier Ministre et Chef du Gouvernement et l’ensemble des membres de son gouvernement, le Colonel Malick Diaw, Président du CNT, ainsi que l’ensemble des membres de cet organe », a souligné le Secrétaire général du CSDM, Makan Sidibé.

Après le CSDM, d’autres entités et d’autres personnes ressources ont été consultées par la Commission des Lois du CNT au cours de cette phase de séance d’écoute. Ces consultations ont duré plus de 72 heures. Par ailleurs, selon les informations dont nous disposons, la conférence des présidents du CNT se tiendra ce mercredi 16 février 2022 et l’adoption du projet de loi portant révision de la Charte de la Transition du 12 septembre 2020 est prévue soit pour le jeudi 17 février 2022, ou le vendredi 18 février 2022, au cours d’une séance plénière qui aura lieu au Centre international de conférences de Bamako (CICB).

A rappeler que le seul point inscrit à l’ordre du jour de cette session extraordinaire du CNT (organe législatif de la transition) porte sur l’examen des projets de loi portant révision de la Charte de la Transition. Selon le gouvernement, les modifications apportées à la charte de la transition portent, entre autres, sur la suppression du poste de Vice-président pour éviter les duplications des missions et permettre au ministre chargé de la Défense et au ministre chargé de la Sécurité de recouvrer et d’exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles; la suppression du nombre de membres du Gouvernement pour une meilleure gouvernance politique et sociale objective et efficiente ; l’augmentation du nombre de membres du Conseil national de Transition pour renforcer davantage l’inclusivité autour du projet de refondation de l’Etat ; l’adaptation de la durée de la Transition aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation dans le but de mener des réformes indispensables au retour à l’ordre constitutionnel.

Aguibou Sogodogo

