Me Baber Gano, Mamadou Diarrassouba, Karim Kéita, Bakary Togola, Zoumana N’Tji Doumbia et d’autres du parti présidentiel devraient, en principe livrer un combat fratricide à des adversaires politiques non négligeables dans leurs volonté de siéger à l’Assemblée Nationale. Ce sera lors du second tour des élections législatives le dimanche 19 avril prochain

Si en commune I du district de Bamako, le duo Ouali Diawara et Frankaly Kéita n’a pas pu l’emporter dès le premier et devra remobiliser ses troupes d’électeurs pour terrasser l’alliance YELEMA-PRVM Fasoko, en commune II aussi, le trio Karim Kéita, Mme Djilla-Hadi Niangado avec ses 44 % va se ceindre les reins pour tenter de donner le coup de grâce à la liste URD-CODEM-MPR

Certaines sources proches du parti du chef de file de l’opposition, en levé par des groupes jihadistes depuis le 25 mars dernier, indiquent que les listes de l’URD seraient présentes au second tour dans les communes III, V et VI du district de Bamako. Il nous revient que dans la circonscription électorale de Djenné, Me Baber Gano et son colistier Abdoul Kadri Cissé étaient à un petit doigt de passer dès le premier tour. Leur alliance RPM-URD récolte 48,24% des suffrages, suivi de l’ASMA-CFP 29,15% ADEMA 10,23%

A Kolondoiéba, l’on annonce aussi un second tour entre l’alliance URD-RPM des Sidiki N’Fa Konaté avec 28 % environ des suffrages face à la liste SADI d’Oumar Mariko, qui s’adjugerait 26 % des suffrages exprimés.

Pendant ce temps, Bakary Togola (en détention préventive) et Zoumana N’Jti Doumbia de la liste RPM, en alliance avec l’URD et le MPM doivent se préparer à un second round de ces législatives et croiser le fer avec l’alliance CDS-ADEMA-CODEM conduite par un certain Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise, le président de la CDS-Mogotigui, non moins conseiller spécial du président de la Républque.

Pour sa part, la liste RPM, conduite par Mamadou Diarrassouba à Dioïla, est largement en tête au moment où nous mettions sous presse. Les résultats suivants sont obtenus dans les communes de Massigui 54%, Nantjila 51%, Golobougou 54%, Banco 58%, Dioila 44%, Fana 39%, Kemekafo 45%, Maracakoungo 44%… Un second tour devrait opposer la liste RPM de Mamadou Diarrasouba à l’alliance URD-MODEC-ADP-Maliba et de nombreux observateurs croient dur comme fer que le 1er Questeur de l’Assemblée nationale sortante devrait aisément l’emporter.

B SEGBEBDJI

