Ségou : Le Premier ministre attendu ce vendredi

Le Général de division Abdoulaye Maïga aura un agenda chargé avec la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles, l’inauguration du Stade Amary Daou et la visite d’un projet d’irrigation dans la Zone Office du Niger. Le Chef du gouvernement aura également des échanges avec les cadres de la région

Le Premier ministre et ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, est attendu demain dans la cité des Balazans pour une visite de deux jours.

Dans l’agenda du Chef du gouvernement, il présidera vendredi matin une réunion de cadres. Le Général de division Abdoulaye Maïga posera également la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles et inaugurera le Stade Amary Daou, complètement rénové, agrandi et modernisé. Le lendemain, il mettra le cap sur Ndébougou pour lancer les travaux du projet d’irrigation N’débougou IV dans la Zone Office du Niger, avant de rallier dimanche la Région de Doïla.

C’est avec grand enthousiasme que toute la région attend l’arrivée du Chef du gouvernement. Une commission d’organisation, créée pour la circonstance sous la présidence du chef de cabinet du gouverneur de Ségou, est à pied d’œuvre depuis plusieurs jours pour faire de ce périple une réussite totale. Pour le maire de la Commune urbaine de Ségou, Nouhoun Diarra, cette visite est d’une importance capitale pour la région. Il a mis l’accent sur le respect de la parole donnée par le Président de la Transition. «Le Chef de l’État a fait une promesse et il l’a tenue.

C’est un acte de reconnaissance que nous entendons lui témoigner à travers le Premier ministre Maïga. Les œuvres du Président Goïta concourent au développement de notre commune et de la Région de Ségou», a dit l’édile. Et de remercier les autorités pour toutes les actions concrètes qui seront posées vendredi et qui confortent la confiance de tout Ségou en le Mali. «Des actions concrètes, c’est ce qui est demandé aux gouvernants pour avoir la confiance des gouvernés. Et c’est ce que le Président Goïta vient de démontrer», s’est-il réjoui, avant de réitérer son soutien à la Transition, d’en appeler à une mobilisation générale pour accueillir le Chef du gouvernement.

DU SANG NOUVEAU- Pour le directeur régional de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Attaher Sofiane, l’inauguration du Stade Amary Daou sera un instant solennel de reconnaissance et de remerciement au Président Goïta pour l’intérêt témoigné à la jeunesse malienne en général et à celle de Ségou en particulier. Le coordonnateur régional des chefs et conseillers des village, fraction et quartier de Ségou, Oumar Togora, se réjouit par avance de la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles qui va transformer leur rêve en réalité.

Quant au PDG de l’Office du Niger, Badara Aliou Traoré, il confiera que ce lancement va insuffler du sang nouveau à sa structure. Il a invité tous à accompagner le Projet d’irrigation N’Débougou IV pour le bonheur des exploitants agricoles. Pour rappel, ce programme est financé par la Coopération allemande (KFW) pour un coût global de plus de 33,47 milliards de Fcfa dont un peu plus de 26,23 milliards de Fcfa sous forme d’aide financière. Il vise à augmenter la production agricole des petits agriculteurs par la réhabilitation des périmètres d’irrigation agricoles dans la zone et s’appuie sur trois volets à savoir : réhabilitation et construction d’infrastructures, mesures d’accompagnement pour la mise en valeur des infrastructures et renforcement de la gouvernance de l’Office du Niger.

Il s’agit donc de réhabiliter le canal adducteur Grüber, de recalibrer le marigot Dina et de confectionner la digue piste. Mais aussi de réhabiliter les drains de N’Débougou et de Siengo, le casier de N’Débougou sur 4.200 ha et de prolonger le drain collecteur du Kala inférieur Est (KIE) jusqu’au troisième bief du Fala de Molodo (33 km). Le projet va renforcer la gouvernance de l’Office du Niger à travers la formation, l’encadrement, le renforcement des Organisations paysannes (riz, maraichage), le renforcement en techniques de production maraichère en contre-saison froide, environnement-programme pilote élevage.

En ce qui concerne le volet renforcement de la gouvernance foncière de l’Office du Niger, le Projet d’irrigation N’Débougou IV prévoit de renforcer les capacités en gestion foncière, d’actualiser les logiciels Sigon et le registre foncier, d’améliorer les procédures et méthodes. Il est aussi question d’améliorer les connexions réseaux et de mettre en place le mécanisme de payement numérique de la redevance. Enfin, de faire l’audit des baux de la Zone Office du Niger.

Aminata Dindi SISSOKO / AMAP – Ségou

