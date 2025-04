Quelques jours après le limogeage de Dramane Coulibaly de la tête de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP SA), un rapport de vérification financière est publié sur la gestion de cette entreprise publique. Un rapport dont le contenu sonne ses queues froides, tant les irrégularités administratives et financières constatées relèvent de l’amateurisme dans la gestion ou simplement du sabotage.

La lutte contre la corruption continue de plus bel. Avec l’avènement de la transition, l’on croyait que ce cancer ne pouvait plus prospérer. Hélas, les cadres maliens ont, certainement, ce cancer dans l’adrénaline. Même au cours de cette période de transition, ils n’hésitent pas à piller les ressources de l’Etat. Tel est le cas de la SOMAGEP, une société de fourniture d’eau potable dont le tout dernier directeur était réputé intègre, ce ayant fait parler de lui pendant le petit séjour qu’il a fait à la tête de la société EDM-SA chargée de la fourniture d’électricité. En tout cas, le rapport sectoriel du bureau du vérificateur général, rendu public en mars 2025 et portant sur la période de gestion des années 2021, 2022, 2023 et 2024 (30 avril) est accablant. Il fait ressortir un trou financier de 1,7 milliard FCFA (1 708 042 238 F). Sur ce montant, 83 117 770 FCFA ont été régularisés. Le reliquat non justifié et non régularisé est de 1,6 milliard (1 624 924 468 FCFA). Ce montant est constitué d’irrégularités financières liées au non reversement de droits de timbre encaissés et de TVA (Taxe sur la valeur ajoutée ) non retenue à la source en passant au non-paiement des impôts et taxes ; au règlement de marchés sans exiger le paiement de la redevance de régulation ; à la non-déclaration de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; à la non-application des pénalités de retard sur des marchés et surtout à l’augmentations de salaire non prévues par l’accord d’établissement.

Cette irrégularité relative aux salaires démontre à suffisance que les dirigeants de la SOMAGEP n’ont aucun souci de satisfaire les populations qui souffrent de la pénurie d’eau potable, surtout en période de grande chaleur. Au contraire, ce sont leurs conforts personnels qui les priment.

Le rapport de vérification indique que le DG Dramane Coulibaly, à l’époque des faits et le Directeur Financier et Comptable de la SOMAGEP-SA ont, irrégulièrement, procédé à des augmentations de salaire sans base légale. Le montant total indûment accordé s’élève à 259 814 500 FCFA dont 32 485 500 FCFA pour le Directeur Général, 868 000 FCFA pour le Directeur Général Adjoint et 226 461 000 FCFA pour les autres Directeurs.

Pour ce qui est des autres irrégularités financières, le rapport souligne qu’au titre des timbres, la SOMAGEP a perçu 553 249 949 FCFA qu’il n’a jamais versés au compte de l’État. Quant à la TVA non versée au service des impôts, elle s’élève à 76 232 194 FCFA. L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux d’un montant total de 106 600 748 FCFA n’a pas non plus été versé à l’État. Le plus choquant des irrégularités financières est certainement celle relative à la réalisation de forages. Il ressort du rapport que les membres des commissions de réception des travaux de réalisation des forages ont réceptionné des travaux non conformes aux spécifications techniques. C’est pourquoi ces forages situés à Sangarébougou-Marseille Kouloubleni, Dioila, Fana, Naréna et Ségou ne sont pas productifs. Le montant total des irrégularités par rapport à ces forages est de 86 809 650 FCFA.

Cyrille Coulibaly

Commentaires via Facebook :