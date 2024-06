Dans le cadre du lancement des travaux de construction de l’université de Sikasso, du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et de l’inauguration du viaduc et du stade Babemba Traoré, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, est arrivé dans la cité du Kénédougou le samedi 22 juin 2024.

Au cours de cette visite de 24 heures, le Chef de l’État a rencontré les autorités administratives et coutumières de la région au Gouvernorat, avant de rendre visite aux sages de la ville dans leur vestibule.

À l’entame de ses propos, le Président de la Transition a rendu hommage aux figures historiques de la résistance coloniale dans la région de Sikasso, notamment Babemba et Tiéba TRAORÉ, deux personnalités historiques dont la vision continue d’inspirer les plus hautes autorités du pays.

Le Chef de l’État a expliqué les principaux chantiers qui l’ont conduit à Sikasso, notamment le développement de l’enseignement supérieur, l’amélioration des infrastructures routières et sportives, ainsi que le lancement du plan national de réponse à l’insécurité alimentaire.

Selon ses précisions, la sécurité reste primordiale. C’est pourquoi les Forces de Défense et de Sécurité ont été outillées en équipements modernes et plusieurs initiatives ont été mises en place en vue d’améliorer leurs conditions de vie.

Le Chef de l’État a également rappelé les trois principes qui guident désormais l’action publique au Mali : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, ainsi que la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises.

Mme Marie Claire DEMBÉLÉ, Gouverneur de la région de Sikasso, a saisi cette opportunité pour présenter les potentialités économiques, agricoles, culturelles et géographiques de la région. Elle a plaidé pour le développement industriel et commercial de la cité du Kénédougou, soulignant son rôle stratégique dans la sous-région et son importance dans le développement global du pays sous la direction éclairée de Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition et Chef de l’État.

SOURCE: Présidence de la République du Mali

