Votre bihebdomadaire, ‘’Le Challenger’’, a participé avec brio à la 1ère édition du Salon des médias du Mali organisé du 30 au 02 juin 2022 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Ba.

Durant les trois jours le stand du Challenger, incontestablement l’un des plus attrayants en termes d’aménagement et d’offres, ne désemplissait pas. Aussi a-t-il a accueilli de nombreux visiteurs, dont des chefs d’entreprises, des responsables d’universités, des leaders politiques et d’opinion, en plus de plusieurs confrères et étudiants en journalisme et communication

La direction générale avait dépêché sur place une équipe dynamique avec des archives du journal depuis sa création en 2002 jusqu’au dernier numéro édité. Cette importante documentation et les réponses fournies aux visiteurs désirant en savoir plus ont permis à ces derniers de découvrir la gamme de nos services : les informations saines et crédibles de professionnels ayant hautement conscience de contribuer à la mission régalienne du service public de l’information ; les espaces d’expressions plurielles et d’échanges féconds entre les offres et les demandes, le renforcement des capacités professionnelles des acteurs de la corporation. Plusieurs visiteurs ont avoué leur estime pour le journal du fait de sa régularité, la constance de sa ligne éditoriale, la pertinence des analyses qui ne visent d’autre objectif qu’à édifier les lecteurs, encourager les acteurs du développement aider les décideurs à agir dans l’intérêt supérieur des populations.

Commentaires via Facebook :