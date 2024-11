Inopportune décision de retrait de la licence a la chaine joliba TV news par la HAC : Ils veulent qu’on se taise, mais on ne se taira pas !

La Haute Autorité de la Communication, HAC, sur la base d’une plante du Conseil Supérieur de la Communication du Burkina Faso, a décidé contre toute attente et en toute illégalité de retirer la licence de diffusion à la Chaine de télévision Joliba TV News. Cette décision à la fois liberticide, démocraticide, qui n’a aucun fondement juridique, cache mal la volonté des membres de la HAC de mettre un coup d’arrêt à la liberté d’expression, voire la démocratie. En passant à la vitesse supérieure sans aucune pédagogie encore moins le respect des principes qui garantissent la liberté d’expression, les membres de la HAC viennent d’écrire l’une des pages les plus sombres de l’histoire de la presse malienne. Ils ont donné du coup l’impression d’être à la solde du prince régnant. Le hic est que la plupart des membres de la HAC sont des journalistes qui ont fait la fierté de la presse malienne et qui ont joui des principes de la liberté d’expression, bref de la liberté de la presse. Les régimes passent, mais l’Etat demeure et chacun écrit sa page d’histoire pour la postérité. Les membres de la HAC pensent-ils réellement à l’implacable jugement de l’histoire ? Vont-ils revenir sur leur décision de retrait de la licence à la chaine Joliba TV News, qui est la voix des sans voix ?

Elle est incontestablement l’une des chaines de télévision au Mali qui donnent la parole à tous les maliens sans discrimination, ni censure. Joliba TV News, puis que c’est d’elle qu’il s’agit, est indéniablement la chaine de télé qui symbolise la pluralité tant dans le traitement de l’information que dans la distribution de la parole. Toutes les voix sont permises et autorisées pourvu qu’elles n’enfreignent pas aux principes déontologiques, à la loi et à la morale. La décision de retrait de la licence de diffusion à la chaine Joliba TV News est tellement incompréhensible pour tous les adeptes de la liberté de la presse, de tous les défenseurs de la liberté d’expression que beaucoup se posent la question de savoir si la plainte du Conseil Supérieur de la Communication du Faso n’était juste qu’un prétexte fallacieux et que les vraies raisons sont à chercher ailleurs. Elles pourraient être dues à la ligne éditoriale de la chaine ; qui pourtant de façon professionnelle travaille à satisfaire les maliens. La chaine de TV Joliba est dans l’œil du cyclone des autorités depuis belle lurette. Fermée par la HAC pour deux mois et pour des motifs inavoués, nombreux sont les observateurs à ne pas être surpris de cette décision à la fois liberticide, contreproductive et violant les principes qui régulent les médias en République du Mali d’où le haro sur la HAC qui passe pour être cet autre instrument démocraticide. Le dessein machiavélique des autorités n’est autre qu’enterrer la démocratie avec elle toutes les libertés dont celle de la presse et d’expression.

Les membres de la HAC pensent-ils réellement à l’implacablement jugement de l’histoire ?

Chaque citoyen à quelque niveau de responsabilité où il se trouve doit apporter sa petite pierre à la construction de l’édifice national. C’est pourquoi chacun écrit sa page d’histoire qu’il laissera pour la postérité. Cette petite leçon de morale s’adresse aux membres de la HAC dont les décisions sont fortement controversées et incompréhensibles. Surtout pour des grands journalistes que la plupart d’entre eux furent, il est totalement inadmissible que ces hommes de réputation se rendent coupables de telles décisions qui non seulement ne les crédibilisent pas, mais aussi et surtout laissent la porte ouverte à toutes sortes d’interprétations, de supputations et même de doute. Donc qu’ils pensent à la postérité car la plupart d’entre eux ont fait valoir leur droit à la retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation, il serait incompréhensible de gâcher ce précieux acquis positifs. Qu’ils sachent que le jugement de l’histoire est sans appel et implacable donc qu’ils laissent une bonne image pour leurs enfants et petits-enfants. Qu’ils soient le Kéba M’Baye du Sénégal ou tout simplement l’ancien PM Zoumana Sacko, ces deux figures emblématiques ont préféré préservé leur honneur et dignité en refusant d’entrer dans des compromissions.

Vont-ils revenir sur leur décision de retrait de la licence à la chaine Joliba TV News, qui est la voix des sans voix ?

Ils auront largement contribué à sauver l’image du Mali en revenant sur la décision de retrait de la licence à la chaine Joliba TV News. Les membres de la HAC, puis que c’est d’eux qu’il s’agit ont désormais une occasion idoine de se racheter et de redorer leur blason et leur image fortement écornée. Ils doivent mesurer les conséquences de leur décision surtout dans un pays en gravissime crise multidimensionnelle. Leur décision peut provoquer une levée des boucliers des hommes de média et être le début d’une insurrection populaire. Qu’ils soient conscients que les maliens souffrent et ne doivent pas en rajouter à la colère noire. Ils ont désormais entre leurs mains la décision qu’il faut pour sauver une situation délétère.

Youssouf Sissoko

