Le 1er décembre 2022, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a levé la suspension d’émission qui pesait sur Joliba TV News.

Dans un communiqué publié le 1er décembre 2022, la HAC annonce que dans une lettre en date du 18 novembre 2022, Joliba TV News reconnait que le ton et le verbe utilisés dans ses émissions manquent souvent de pondération. Et, s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour renforcer au niveau de la chaine la veille professionnelle sur les contenus diffusés dans l’émission « L’éditorial » et donne des garanties suffisantes pour corriger les manquements relevés par l’HAC.

Et, la HAC d’annoncer qu’en considérant de la médiation et des appels à la clémence de la Maison de la Presse et d’autres Associations professionnelles des médias, et eu égard de l’impact des conséquences économiques de la suspensions sur Joliba TV News et sur ses travailleurs et fidèles téléspectateurs, le conforment à sa politique de pédagogie, par la Décision n°089/P-HAC du 01 décembre 2022, elle décide de ramener la durée de la suspension à un mois et procède par conséquent à la levée de la mesure.

Hawa Fofana

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :