Maison de la Presse-CNDH-Mali : des échanges fructueux

Le bureau du Comité de pilotage de la Maison de la Presse du Mali a rencontré la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH-Mali), ce vendredi 16 avril au siège de la CNDH-Mali, sise à Hamdallaye ACI. La délégation de la Maison de la Presse était composée du président du Comité de pilotage, Bandiougou Danté, du Rapporteur général du bureau, Souleymane Bobo Tounkara, de la Trésorière générale, Dado Camara et du président du Comité des experts, Bassidiki Touré.

Outre le président de la CNDH-Mali, Aguibou Bouaré, on notait la présence à la rencontre de la vice-présidente de la CNDH-Mali, Maître Aissata Founé Tembely, le Rapporteur général-adjoint, Dr Djibril Coulibaly et le chargé de communication de la Commission, Filifing Diakité. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, dont le partenariat entre la Maison de la Presse et la CNDH-Mali, les droits de l’homme au Mali, l’affaire Ras Bath, notre confrère incarcéré depuis plusieurs mois pour «tentatives de sabotage des institutions de la République» et qui n’a toujours pas été jugé.

Le président de la Maison de la Presse et le premier responsable de la CNDH-Mali se sont dit préoccupés par cette situation et ont interpellé les autorités sur le cas du journalistes chroniqueur et des autres personnes emprisonnées dans la même affaire.

Concernant le partenariat entre la Maison de la Presse et la CNDH-Mali, les deux parties ont insisté sur la nécessité de le renforcer, à travers notamment des sessions de formation des journalistes sur les trois principales missions de la CNDH-Mali, à, savoir la promotion des Droits de l’homme, la protection des droits de l’homme et la prévention de la torture.

MP- Mali

Commentaires via Facebook :