Les Organisations professionnelles de la presse ont exprimé ce mardi 1er avril 2025 a travers un communiqué, leur vive préoccupation après avoir découvert, par voie de presse et sur les réseaux sociaux, un appel a candidature portant sur l’attribution de 113 fréquences radios et 15 autorisations TV.

Pour ces regroupements, cet appel repose sur des arrêtés interministériels, portés par la Haute autorité de la communication (HAC), vivement contestés et catégoriquement rejetés par les organisations professionnelles du secteur.

« Pour information, les organisations ont eu des discussions avec les départements ministériels concernés, à savoir le ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances afin de parvenir à une solution consensuelle et acceptée de tous», rappelle le communiqué, tout en signalant que sur la question, les organisations et faîtières ont également été reçues par le Premier ministre.

Malgré les différentes rencontres, selon les organisations, la HAC persiste à vouloir imposer ces arrêtés contestés en lançant précipitamment un appel à candidature pour l’acquisition des services privés de communication.

Face à ce comportement de la HAC, les Organisations professionnelles de la presse appellent les autorités du pays à “assumer leurs responsabilités”. Et à mettre un terme aux “dérives” d’une HAC dont les agissements remettent en cause tous les acquis issus de la bonne collaboration entre l’équipe sortante et les organisations professionnelles de la presse».

Souleymane SIDIBE

