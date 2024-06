«Le président de la HAC informe les promoteurs des radios et des télévisions qu’il lui est revenu que depuis un certain temps, un individu mal intentionné répondant au nom de Amadou Traoré tente de soutenir de l’argent aux promoteurs de radios au nom de le HAC. Ainsi, l’intérêt aurait demandé à plusieurs promoteurs de radios de procéder au règlement de leurs redevances par transfert Orange money sur les numéros suivants : 75055767 et 73554900», dénonce le communiqué.

Face à cette situation, le président de la Haute autorité attire l’attention de tous les promoteurs de radios et télévisions que la personne concernée ne fait nullement partie des effectifs de la HAC et les invite à la vigilance. Par la même occasion, il rappelle que le paiement des redevances annuelles dues par les radios et télévisions se fait uniquement sur le compte bancaire de la HAC domicilié à la BMS-SA.

Le président de la HAC rassure les promoteurs de radios et de télévisions ainsi que l’ensemble de ses partenaires que toutes les dispositions seront prises en vue de l’identification et la traduction de l’auteur de cet acte ignoble devant la justice.

Aboubacar TRAORE