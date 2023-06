Medias et élections : Pour plus de professionnalisme

Dans le cadre de ses activités de formation, la Haute Autorité de la communication (HAC) a initié, un atelier destiné aux journalistes. Cette formation était axée sur la couverture des élections, ainsi que les stratégies de prévention et d’apaisement des tensions socio-politiques en période pré-électorale et électorale. La session était organisée (du 7 au 9 juin 2023) en partenariat avec l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA international) et le Centre malien pour le dialogue interpartis et la démocratie (CMDID).

Une quarantaine de journalistes (presse écrite, radio, télé et web) ont pris part à cet Atelier avec pour formateurs Nicholas Matatu (IDEA international), Sadou Abdoulaye Yattara (HAC), l’expert Issa Tiéman Coulibaly. Gaoussou Drabo, journaliste, ancien ministre de la communication, Niazan Coulibaly, journaliste.

La formation a inclus plusieurs modules dont entre autres, « Medias, pouvoirs publics et forces de sécurité pour des élections pacifiques libres et justes », « Aperçu du processus électoral et rôle des médias», « Medias, fraude électorale et la source de conflits des élections »…

Cette formation a permis aux participants de comprendre l’utilité pour un journaliste d’être crédible et indépendant, comprendre les concepts et techniques du processus électoral, des lois, textes régissant les élections, de comprendre les types et fonctionnement des organisations de gestion des élections (OGS), saisir la nécessité d’un planning et la constitution de desk au sein des rédactions l’utilité de la mutualisation des moyens de production.

en outre, ils ont compris la nécessité de l’impartialité du journaliste dans la diffusion, le traitement des messages, et Ils ont par ailleurs acquis de nouvelles compétences par rapport à la couverture d’une élection et l’importance de mieux maitrise les différentes étapes mener au cours du processus électoral. Cela, afin qu’ils puissent produire des contenus impartiaux pendant les élections et de mieux appréhender les opérations de vote et de mieux cerner la diversités des phases électorales

Pour Seydou Sissouma, membre de la HAC, cet atelier de formation arrive au moment opportun car il intervient au moment où notre pays s’apprête à entamer un cycle électoral, notamment le referendum constitutionnel (18 juin prochain), les élections territoriales (les communales et les régionales), les législatives et la Présidentielle. “Vous noterez avec nous qu’en cette période, les médias jouent un rôle important dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information en direction des électeurs, des acteurs en compétition, de l’ensemble des acteurs du processus électoral, voire en direction de la communauté internationale. C’est pourquoi, nous tenons la présente session de formation pour les femmes et hommes de médias. La première grande formation pour les journalistes du District de Bamako sur un thème d’actualité : la Couverture professionnelle des élections, stratégies de prévention et d’apaisement des tensions sociopolitiques en périodes préélectorale, électorale et postélectorale. C’est un moment extrêmement sensible qui requiert plus de responsabilité de la part des journalistes dans la recherche, le traitement et la diffusion de l’information liée aux élections”, a-t-il déclaré.

Mémé Sanogo

