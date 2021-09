Médias face à la crise économique : Le Président de la Maison de Presse interpelle les autorités de Transition !

Les organisations professionnelles des médias ont animé une conférence de presse le mercredi 29 septembre 2021 dans la salle des conférences de la Maison de la presse de Bamako. Face aux crises qui frappent les médias, le Président de la Maison de la presse Bandiougou

Danté interpelle les plus hautes autorités du pays.

L’objectif de cette conférence de presse sur le thème « Les médias maliens, orphelins de Covid-19 et de la transition » était d’informer l’opinion sur la situation qui traverse la presse malienne surtout en cette période de crises sanitaire et sécuritaire. Le Président de la Maison de la Presse a édifié l’assistance sur le non paiement de la subvention allouée à la presse par l’Etat depuis trois (3) ans, le paiement de redevance, les droits d’auteurs et la convention collective.

Bandiougou Danté a rappelé que cette conférence, vue son importance à une valeur d’assemblée générale sollicitée par les associations professionnelles de médias composées de la presse écrite, de l’audio-visuelle et de la presse en ligne. A ses dires, cette conférence va surtout être une occasion pour créer un cadre de négociations et d’échanges dans le but d’avoir une presse malienne refondée et reconstituée.

Rahmatou Sall, stagiaire

