La Maison des Aînés de Bamako a servi de cadre, le jeudi 13 juillet 2023, à la tenue de la cérémonie de lancement de la Campagne de consultations ophtalmologiques avec chirurgie gratuite de la cataracte. Cette campagne est organisée par le Conseil National des Personnes Agées du Mali (CNPAM) et le Programme national de santé oculaire (PNSO) avec le soutien financier de la Banque islamique pour le développement (BID) et le Fonds de solidarité islamique pour le développement (ISFD). Il ressort de cette cérémonie que durant la campagne, 6000 personnes seront consultées parmi lesquelles 2000 seront opérées dans 12 localités du pays.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de lancement dont le Président du Conseil National des Personnes Agées du Mali, Tahirou Diallo ; le Coordinateur national de lutte contre la cécité, Pr. Lamine Traoré et bien d’autres. « Cette campagne que nous avons l’honneur de lancer ce matin se situe dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la cécité dans notre pays. Elle est organisée grâce à l’appui financier de la Banque Islamique de Développement et du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement. La mise en œuvre est assurée grâce au partenariat existant entre le Programme National de Santé Oculaire et le Conseil National des Personnes Agées du Mali », a déclaré Tahirou Diallo, Président du CNPAM. Avant de remercier les partenaires financiers pour leur appui dans le cadre de la lutte contre la cécité au Mali.

Selon le Coordinateur national de lutte contre la cécité, Pr. Lamine Traoré, au Mali, la cécité représente un véritable problème de santé publique et socio-économique. Sa prévalence est estimée à 1,2%. « Pour une population d’environ 20 millions d’habitants, ceci correspond à plus de 240.000 aveugles dont la moitié serait due à la cataracte.

La cécité évitable touche majoritairement les habitants les plus pauvres et le plus souvent éloignés des centres des soins oculaires. L’insuffisance en personnel spécialisé ainsi que leur mauvaise répartition sur le territoire favorise la marginalisation de nombreuses populations qui ne bénéficient pas de soins spécialisés en ophtalmologie », a-t-il dit.

Il a rappelé que dans le cadre de la politique nationale de santé oculaire du Ministère de la Santé et du Développement Social, la BID appuie le département à travers le Programme de Santé oculaire par le financement des journées ophtalmologiques avec chirurgie gratuite de la cataracte sur tout le territoire depuis la première génération de l’Alliance de 2010 à 2015.

Le Pr. Traoré a fait savoir que les campagnes BID de 2018, 2021 et 2022 ont permis d’opérer plus de 4000 personnes souffrant de cataracte sur toute l’étendue du Mali. « Pour cette année 2023, il est prévu de consulter 6000 personnes et d’opérer 2000 cataractes dans 12 localités du pays », a souligné le Pr. Lamine Traoré.

Selon lui, les localités concernées sont : Bamako, San, Koutiala, Fana, Dioïla, Ouélessébougou, Selingué, Niono, Bougouni, Kolokani, Kita et Djénné. A ses dires, le but de la campagne est de contribuer à l’amélioration de la santé oculaire au Mali et son objectif est de réduire la prévalence de la cécité évitable due à la cataracte au Mali.

A. Sogodogo

