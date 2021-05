CHU Gabriel Touré : les agents réclament leur directeur remplacé par un militaire

Les agents du CHU Gabriel Touré ont manifesté ce matin du jeudi 6 mai. Une manifestation contre le limogeage de Dr Abdoulaye Sanogo, directeur de l’hôpital Gabriel Touré, et son remplacement par le médecin Lieutenant-colonel Moussa Sidibé.

–maliweb.net-« Les autorités maliennes n’aiment plus un travailleur. Quand tu fais bien ton travail, on te remplace », dénonce un agent de nettoyage de l’hôpital Gabriel Touré. « Nous étions payés à 25 000 FCFA, Sanogo a augmenté les salaires à 37 500 FCFA », révèle un autre agent de nettoyage. Et d’ajouter : « Ce n’est pas l’augmentation du salaire que nous saluons, mais la régularité de ce salaire qui n’était pas payé auparavant ».

Nommé en janvier 2020, Dr Abdoulaye Sanogo alors âgé de 45 ans avait fait de la propriété cette structure hospitalière sa priorité. Mais, quinze mois seulement après sa nomination, Dr Abdoulaye Sanogo a été rélévé et remplacé par un militaire en l’occurrence le médecin Lieutenant-colonel Moussa Sidibé. La décision a été prise au Conseil des ministres de ce mercredi 05 mai 2021. Tout comme à Gabriel Touré, le directeur général de l’Institut national de Santé Publique, le Professeur Akory Ag Iknane a lui aussi été remplacé par un militaire, le Médecin Colonel-major Guédiouma Dembélé.

« On ne change pas une équipe qui gagne », dénonce un technicien de santé en colère. « On n’a pas un problème de directeur, qu’ils envoient ce colonel au nord où il sera plus efficace », s’emporte un autre agent de santé. « C’est la première fois que je vois des travailleurs du CHU Gabriel Touré manifester pour le maintien d’un directeur », souligne un médecin. « On animera ce meeting jusqu’à ce que Sanogo reste à son poste », a prévenu un manifestant, alors que la police intervenait pour les repousser dans l’hôpital.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

