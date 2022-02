Aujourd’hui, il existe une multitude de moyens pour éviter la contraction du VIH/SIDA. Le VIH est un virus de l’immunodéficience humaine c’est-à-dire qu’il affaiblit le système naturel de défense de l’organisme humain contre les maladies. Quant au SIDA, il est considéré comme l’ensemble des symptômes et des infections faisant suite au VIH. Il se transmet généralement par les sécrétions corporelles que sont : le sang, le sperme, les fluides vaginaux (y compris le liquide préséminal et anal) et aussi le lait maternel. En effet, le VIH/SIDA présente de nombreux modes de transmissions et il est parfois difficile dans certaines situations de savoir qu’elle est méthode préventive est la mieux adaptée. Les informations fournies dans cet article vous permettront de décider de la méthode préventive qui vous convient le mieux ?

Préconiser l’utilisation du préservatif

À défaut de s’abstenir ou d’être fidèle à son partenaire, l’utilisation du préservatif reste un moyen sûr et très efficace pour éviter toute contamination du VIH surtout s’il est bien utilisé à chaque fois. À cet effet, il est primordial de :

Changer le préservatif à chaque fois que vous changez de partenaire surtout si vous entretenez une relation sexuelle à plusieurs.

Evitez surtout de partager les objets sexuels à défaut de les recouvrir d’un condom.

Assurez-vous de conserver vos préservatifs à la température

Vérifiez la date d’expiration et jetez-les s’ils sont périmés.

Privilégiez les lubrifiants à l’eau plutôt qu’à l’huile pour limiter les risques que les condoms se déchirent.

Utiliser à chaque fois du matériel neuf pour toute administration sanguine

Pour les seringues ou aiguilles visant à l’injection de drogues, d’hormones ou de médicaments ou tatouage…, veillez à ce qu’il soit à usage unique. N’hésitez surtout pas à changer à chaque fois le matériel et surtout les seringues avant toute nouvelle utilisation. Évitez surtout de partager ce matériel et même les objets sexuels privés pour limiter tout risque de contact avec le virus. D’autres méthodes d’administration comme avaler, sniffer ou fumer sont plus adaptées.

S’amuser de façon saine et sans risques grâce au virtuel

Aujourd’hui, grâce au virtuel, il est tout à fait possible actuellement de s’amuser de façon saine sans prendre le risque de contracter le VIH. En plus de vous éviter le VIH, le sexe virtuel permet de prendre du plaisir à tout moment, sans aucune contrainte et sans être jugée. Alors, partagez des expériences inoubliables tout en vous protégeant du VIH avec les pornstars Jerkmate.

Effectuer très souvent le dépistage du VIH/SIDA

Seul le dépistage est le meilleur moyen de connaître sa situation sérologique. En effet, le SIDA constitue la phase terminale de l’infection au VIH. La manifestation du SIDA peut durer de longues années voire moins avant que les symptômes du SIDA ne se manifestent. Il est donc recommandé d’effectuer au moins une fois tous les six mois le dépistage et plus fréquemment si vous avez des relations sexuelles à risques. Un dépistage régulier permet également une prise en charge rapide et efficace pour réduire considérablement pour réduire totalement la charge virale et être sans risques pour son partenaire.

