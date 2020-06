Covid 19 : Save The Children offre des masques à la population de Bamako

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid 19 qui sévit actuellement au Mali, l’organisation Save The Children a organisé du 1er au 4 juin 2020, une campagne de sensibilisation de la population de Bamako. Durant cette campagne, au moins, 400 masques ont été gratuitement distribués aux populations dans 24 marchés à travers les six communes de Bamako.

Dans le souci de mieux accompagner les efforts du Gouvernement, Save the Children a réorienté une partie de ses activités humanitaires et de développement d’une part, et élaboré un plan de riposte au Covid-19 d’autre part, afin de contribuer à la réduction de la propagation et de l’impact de la pandémie au Mali en particulier sur les enfants. Un axe essentiel de cette action est d’accentuer la communication et la sensibilisation des populations à travers des activités ludiques. Dans la mise en œuvre desdites activités, Save the Children travaille en collaboration avec le Parlement National des Enfants et le Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes dont sont membre les championnes de Save the Children Mali. L’objectif et de contribuer à la vulgarisation des informations fiables sur COVID-19 au sein des communautés afin de réduire le risque de propagation. Dans une interview qu’il a bien voulu nous accorder le 03 juin 2020, Cheick Ahmed Tidiane Diarra, superviseur de la Mission de sensibilisation contre le covid 19 initiée par Save The Children dans les six communes du district de Bamako a fait savoir que depuis le lundi 1er juin, Save The Children a formé une équipe de 5 personnes pour sillonner les différents marchés de la capitale malienne. « La mission de sensibilisation touchera 24 marchés dans les six communes de Bamako dont 4 marchés par commune. La sensibilisation se passe bien car on n’a pas eu de problème majeur sur le terrain. Nous avons été accueillis de façon positive par la population. On a remarqué que les gens sont intéressés par les informations relatives au covid 19. Cette pandémie ne cesse de faire des ravages à travers le monde », a souligné Cheick A T Diarra. Avant d’ajouter que la population est dans un besoin cruel d’information par rapport aux mesures barrières contre le covid 19. « Dans un premier temps, 400 masques seront distribués. Après l’information et la sensibilisation, on donne les masques aux personnes sensibilisées », a-t-il dit. Enfin, il a invité la population à croire à cette maladie et de respecter les mesures barrières.

Aguibou Sogodogo

