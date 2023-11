Dans le but de fournir les informations nécessaires sur le projet accélérer l’action locale dans les crises humanitaires et sanitaires, ses objectifs, ses composantes et son cadre de mise en œuvre aux différents partenaire, la Croix-Rouge malienne a organisé, le jeudi 02 novembre 2023 à l’hôtel Millenium, une séance d’information visant à assurer une compréhension commune et une coordination efficace entre tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre dudit projet. C’était sous la présidence du représentant du ministre de la santé et du développement social, en présence du secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, ainsi que les représentants de plusieurs partenaires.

« Financée par la DG Echos-FICR au Mali et avec comme ambition de répondre aux besoins humanitaires croissants et immédiats des populations les plus vulnérables et à préparer les communautés à résister aux chocs en adoptant une approche adaptée aux nouveaux défis humanitaires, l’initiative Partenariat Programmatique Pilote (PPP) ou projet accélérer l’action locale dans les crises humanitaires ou sanitaires est un projet innovant et ambitieux », a expliqué le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, avant de souligner qu’il est en train de mieux préparer les communautés bénéficiaires à anticiper, à répondre et à se remettre efficacement de l’impact de choc et des dangers évolutifs et multiples sur la base d’une approche tenant compte des risques. Selon lui, au cours de ces dernières années, il a été noté une augmentation du nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire d’urgence du aux conflits armés et intercommunautaires, ainsi qu’aux différentes catastrophes naturelles (sècheresse, inondations…) entrainant un nombre croissant de déplacés internes. Ajoutant que dans le cadre dudit projet, la Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Croix-Rouge Danoise, la Croix-Rouge Espagnole et la Croix-Rouge Luxembourgeoise, fournira une assistance humanitaire aux populations déplacées internes et aux communautés locales touchées par un des différents chocs dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao et du district de Bamako.

Abdoulaye Maïga, le représentant du ministre de la santé et du développement social a affirmé que la Croix-Rouge malienne est un acteur majeur dans le domaine de l’humanitaire au Mali et est toujours au premier plan dans le domaine de l’assistance et du relèvement des populations affectées par des crises dans notre pays. Il a félicité la Croix-Rouge Malienne pour son omnipotence aux cotés des autorités publiques. Les représentants de la Croix-Rouge Danoise, de la Croix-Rouge Espagnole et la Croix-Rouge Luxembourgeoise, ainsi que celle de la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ont salué les probants résultats du projet affichés depuis son démarrage, et ont exhorté les travailleurs de la Croix-Rouge Malienne et les volontaires à œuvrer pour l’atteinte des objectifs du projet.

Moussa Samba Diallo

