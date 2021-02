Depuis la nouvelle de l’assassinat du Dr. Youssouf Mallé à Boura dans le cercle de Yorosso, dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021, le monde de la blouse blanche du Mali est en ébullition et invite les autorités de la transition à tout mettre en œuvre pour éclaircir les circonstances de la mort tragique de Dr. Mallé. Le comité national des médecins du Mali a tenu une conférence de presse, hier, jeudi 25 février 2021 au sein de leur siège. Les médecins ont informé que toutes les structures sanitaires du Mali seront à l’arrêt d’activités de deux heures, aujourd’hui entre 09h et 11heures, pour manifester leur mécontentement suite à l’assassinat de Dr. Youssouf Mallé et de tous les autres médecins tombés avant lui dans l’exercice de leur fonction.

Suite à l’assassinat à bout portant de Dr. Youssouf Mallé, dans l’exercice de ses fonctions, par des individus non encore identifiés, le monde de la blouse blanche du Mali est en ébullition. L’ordre des médecins est déterminé à faire toute la lumière sur cette tragique mort d’un de leur. Le comité national des médecins du Mali Mme Mouminatou Katilé et ses membres sont déterminés à honorer la dépouille de tous les médecins tombés dans l’exercice de leur fonction. Elle a fait savoir que le monde de la blouse blanche du Mali observera un arrêt de travail aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire malien afin de montrer leur désarroi suite à l’assassinat crapuleux de Dr. Youssouf Mallé à Boura dans le cercle de Yorosso, dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021. Elle a invité les autorités de la transition à faire toute la lumière sur l’assassinat et de punir les auteurs. « La mort brutale et tragique de Dr. Mallé nous a bouleversés tous et nous voulons qu’un tel acte abominable ne se reproduise plus sur notre territoire», a-t-elle exhorté. La présidente du Réseau des Femmes Médecins du Mali Dr. Diallo Neuilly, a elle aussi abondé dans le même sens que sa prédécesseur en condamnant avec la dernière rigueur l’assassinat de Dr. Mallé ainsi que de tous les autres médecins tombés dans l’exercice de leur fonction. Elle a dévoilé que depuis l’annonce de la mort de Dr. Mallé le monde de la blouse blanche au Mali a mis en œuvre plusieurs activités afin de subvenir aux besoins de la famille du défunt tout en invitant les autorités de la transition à tout mettre en œuvre afin que les orphelins de Dr. Youssouf Mallé soient inscrits dans le registre des pupilles de la nation. Selon elle, un numéro orange money (77880888) a été mis en œuvre par les médecins du Mali afin d’aider les membres de la famille de Dr. Youssouf Mallé et toutes les bonnes volontés qui compatissent à leur douleur et qui veulent contribuer peuvent envoyer de l’argent à ce numéro. L’argent arrivera à bon port, selon elle. Signalons que l’ordre des Médecins du Mali avait aussi invité les agents de la santé à porter tous des brassards noirs, le mardi 26 janvier 2021 en signe de protestation contre l’assassinat Youssouf Mallé. Des agents de santé ont observé des sit-in à Bamako et dans différentes villes du pays afin de montrer leur mécontentement tout en intimant aux autorités de faire la lumière sur la mort de Dr. Mallé et que le ou les auteurs répondent de leurs abominables actes devant les juridictions compétentes.

Moussa Samba Diallo

