Fidèle à sa devise « Enfants de troupes un jour, anciens enfants de troupes toujours », l’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée du Mali (AEPM) a exprimé sa solidarité en procédant à un don de 200 poches de sang et des médicaments en faveur des Forces de Défense et de Sécurité. Ces lots composés d’une large gamme de produits pour une valeur de plus d’une dizaine de millions ont été remis aux bénéficiaires, le samedi 02 avril 2022. La remise a eu lieu sur la place d’arme du 34ème bataillon du Génie militaire de Bamako, sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré. Plusieurs hauts gradés de l’armée ont pris part à la cérémonie, dont le Chef d’Etat-major Général adjoint des Armées, le Général de brigade, Ousmane Wélé, et le président de l’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée, Colonel-major Oumar Cissé.

Se tenant devant les personnalités civiles et militaires, le président de l’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée, Colonel-major Oumar Cissé, a fait observer une minute de silence en la mémoire de tous les militaires et civils étrangers et nationaux tombés sur le champ de l’honneur ou dans les mains des terroristes. Selon le Colonel major Oumar Cissé, l’Amicale des Anciens Elèves du Prytanée du Mali compte près de mille six cent membres qui œuvrent inlassablement en inscrivant des actions de solidarité en faveur de la population malienne. A ses dires, l’une des plus importantes actions est le don de sang et de médicaments dont le besoin est pressant en ce mois de ramadan. « C’est généralement pendant ce mois que le manque de sang est très prononcé puisque la plupart des gens sont en jeûn et ne peuvent donc pas en donner. Commencé il y a quelques jours dans l’enceinte du prytanée militaire de Kati, ce don de sang a pu se poursuivre à l’Ecole Nationale de Police avec un peu plus de deux cent poches collectées. Cette activité a été choisie, car le sang est indispensable au fonctionnement du corps et rien ne peut le remplacer. En plus, de nos jours, le sang artificiel n’existe pas », a indiqué l’officier supérieur.

Saluant ce geste patriotique de l’AEPM, le Colonel major Oumar Cissé a soutenu que ce don participe à l’effort de la montée en puissance des Forces de Défense et de Sécurité. Par ailleurs, il a précisé que cet apport hautement significatif a engendré une forte mobilisation financière se chiffrant à une dizaine de millions de FCFA. Ces actions, a-t-il ajouté, ont été rendues possibles grâce à quelques partenaires dont le Centre national de Transfusion Sanguine (CNTS) et la Pharmacie Populaire du Mali (PPM).

Ces lots, composés d’une large gamme de produits, ont été remis sur place aux structures bénéficiaires, notamment la Direction Centrale des Services de Santé des Armées, de la Police Nationale et celle de la Protection Civile et enfin le Prytanée Militaire de Kati.

Après la remise, le ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré, a remercié l’AEPM. « Le sang, c’est la vie et penser à donner le sang pour sauver des vies c’est quelque chose de louable. Il en est de même pour l’acte de donation des médicaments. Je les rassure de la disponibilité du département de la Santé à les accompagner », a conclu la ministre Diéminatou Sangaré.

Sidiki Dembélé

