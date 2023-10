Eradication de la dengue au Mali : L’ONG AMCP-SP/ALIMA lance la campagne de sensibilisation et l’appui à l’investigation

Le site des déplacés de Senou a abrité hier le lancement de la campagne de sensibilisation et l’appui à l’investigation en réponse à l’épidémie de la dengue. C’est parti pour cinq (5) jours.

L’ONG Alliance Médicale contre le Paludisme-Santé Population (AMCP-SP/ALIMA à travers son projet « Promotion des services de Santé de Base au Mali » veut éradiquer l’épidémie de dengue au Mali. Le lancement a été présidé par le Pr Mamadou Diallo, médecin chef du Centre de Santé de Référence (CSREF) de Sogoniko. Pour lui, lutter contre la dengue, nécessitent deux (2) moyens, le premier est qu’il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide, ensuite la fumigation qui consiste à mettre des fumées sur les différents sites des parasites.

Concernant le choix du site des déplacés de Senou, Pr Diallo a évoqué le site des déplacés qui est composé des populations vulnérables raison pour laquelle le lancement a été fait ici sinon le lancement concerne toute la commune VI. ‘’ C’est une compagne de dépistage de la dengue dans toute la commune’’, a-t-il prononcé.

Sur les tests journaliers, le médecin chef de la commune VI, a confirmé que lundi dernier, il y a eu 9 cas de dengue en commune VI. Selon le médecin chef, la dengue est une maladie virale et se traite de façon symptomatique. ‘’ La dengue est une maladie qui s’apparente fortement au paludisme et le seul élément de diagnostic est le dépistage avec un test antigénique’’, a-t-il rappelé.

Pour Dr Lassina Diakité, représentant du chef de projet « Promotion des Services de Santé de Base au Mali », l’initiative du lancement de cette campagne est venue avec l’avènement de l’épidémie de la dengue dans le district de Bamako donc l’ONG AMCP-SP/ALIMA qui a décidé d’intervenir pour éradiquer cette épidémie. ‘’ Ce projet concerne le district de Bamako et la région de Ségou précisément le district sanitaire de Niono’’, a évoqué Dr Diakité.

Selon le représentant de l’OMS, Dr José Pomme Parciekle, chargé de préparation et de réponse aux épidémies, ce projet vise à renforcer les services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Segou et Bamako. ‘’ L’épidémie de la dengue sévit au Mali actuellement. Elle constitue une menace sérieuse pour la santé de nos concitoyens et les piqûres de moustiques sont le principal vecteur de transmission du virus responsable de cette maladie’’, a-t-il affirmé. Il poursuit qu’il est donc leur devoir, en tant que citoyens responsables de prendre des mesures efficaces pour prévenir les piqûres de moustiques et réduire ainsi le risque de contracter la dengue.

C’est du mardi 10 octobre 2023 jusqu’à samedi prochain que la campagne de sensibilisation pour éradiquer la dengue prendra fin.

Lutte contre la dengue

L’ONG AMCP-SP/ALIMA offre des matériels au CSREF de Sogoniko

Dans le cadre de son projet « Promotion des services de santé de Base au Mali », l’ONG Alliance Médicale contre le Paludisme-Santé Population, (-AMCP-SP/ALIMA) a offert des matériels au Centre de Santé de Référence (CSREF) de Sogoniko. C’était le lundi dernier.

Ce don de l’AMCP-SP/ALIMA est composé des tests dengues 12 cartons de l’eau de javel Madar flacon 1litre, des balais modernes, 90 paquets d’omo Barka tigi, des serpières noires pour le sol, des gants de ménage, des poubelles rouges, jaunes et noires, du dispositif de lavage des mains à grande échelle, des brouettes.

Après la réception des matériels dans le cadre de l’éradication de lutte contre la dengue, Dr Mamadou Keïta, médecin chef adjoint au CSREF de Sogoniko, a signalé son satisfecit. ‘’ Le don fait par l’ONG AMCP-SP/ALIMA va sauver énormément de vies humaines’’, a affirmé le médecin chef adjoint. Il ajoute que penser à donner des moyens pour pouvoir diagnostiquer la dengue est vraiment salutaire. Pour lui, assister le CSREF de Sogoniko dans la lutte contre la dengue est un geste qui va droit au cœur et pourrait soulager la population à lutter efficacement contre cette épidémie qui gangrène en Afrique de l’Ouest.

Dr Mamadou Keïta a rappelé que le CSREF avait sollicité l’ONG AMCP-SP/ALIMA dans le cadre de la gestion de l’épidémie. ‘’ Notre structure se trouve dans une communie où il y a énormément de difficultés malgré l’assistance de l’Etat. C’est une commune semi-rurale. L’agent principal de la dengue est le moustique donc déjà, on était en épidémie.

Pour Dr Léa Dao, assistante au coordinateur médical, co-coordinatrice du cluster santé, cet appui est fait au CSREF pour renforcer ses capacités à pouvoir faire la prise en charge, la détection et la prise en charge des pathologies qui sont de caractère vulnérable. ‘’ Si on regarde un peu le contexte actuel, on voit qu’on est en épidémie de dengue raison pour laquelle, on a appuyé en matière de kits d’hygiènes, aussi le matériel de test’’, a-t-elle prononcé et poursuit que toutes les épidémies ont tous des connotations d’hygiènes et il faut qu’il y ait un renforcement de capacité en matière d’hygiènes et c’est très difficile de faire cela sans des produits d’hygiènes.

Approximativement, le coût global de cette donation est aux environs de 14 millions. Concernant le choix du CSREF de Sogoniko, l’assistante au coordinateur médical a évoqué Sogoniko abrite la zone d’intervention de leur projet.

