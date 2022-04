Pour des bons et loyaux services rendus à la nation malienne en général et au secteur de la santé en particulier, les 23 médecins chinois de la 27ème équipe de la mission médicale qui, durant deux longues années de séjour à l’hôpital du Mali, ont contribué à la promotion de la santé, ont été décorés par le ministre de la Santé et du développement social, Diéminatou Sangaré. Cette dernière a, par la même occasion, accueilli en grande pompe les médecins de la 28ème équipe. C’était le jeudi 14 avril 2022 dans les locaux de l’hôpital du Mali, devant un parterre d’invités dont l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et plusieurs acteurs du secteur de la santé malienne et chinoise.

Les médecins chinois ont reçu trois sortes de médailles, sous les ordres du grand chancelier des ordres nationaux du Mali, à savoir la médaille du mérite de la santé du Mali à titre étranger ; la médaille du mérite national avec effigie Lion Débout et la médaille de chevalier de l’ordre national du Mali à titre étranger. « Le séjour de ces médecins chinois dévoués pour la cause des malades afin de soulager leurs souffrances au sein de l’hôpital du Mali a permis à l’hôpital et à son personnel d’apprendre auprès des Chinois et d’acquérir de nouvelles expériences », a signalé la ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré. Selon elle, durant 24 mois, ils ont mis leur professionnalisme au service de la santé malienne. « Via cette décoration, c’est la nation toute entière qui leur sera reconnaissante », affirme elle. Le chef de la 27ème équipe de la mission médicale chinoise au Mali, Zhu Danjie, a, au nom de tous les récipiendaires, remercié les autorités maliennes pour les médailles reçus qui, selon lui, sont la preuve palpable de la légendaire et cordiale coopération entre les deux nations depuis les premières heures de l’indépendance du Mali. Il a fait savoir qu’ils retournent au bercail en réservant une large place au Mali dans leur cœur. « La mission médicale dont nous avons décoré les membres est la 27ème mission médicale chinoise au Mali », a rappelé le ministre de la santé et du développement social. De son avis, durant deux ans, ces professionnels chinois ont participé de façon qualitative à la prise en charge de nos compatriotes dans tous les services de l’hôpital du Mali. « La cérémonie de décoration constitue une marque de reconnaissance de leurs efforts que le Mali souhaite magnifier de la façon la plus solennelle. Elle est aussi un rappel de la longue amitié et de la coopération exemplaires entre les peuples chinois et maliens. J’imagine que vous sentez des regrets de quitter déjà un pays que vous appréciez et que vous commencez juste à mieux connaître. Mais j’imagine en même temps toute la joie qui vous anime en ce moment à la seule idée de retourner chez vous, avec des médailles méritées, pour retrouver vos familles, vos épouses ou époux et vos enfants », a indiqué la ministre de la santé, tout en souhaitant la bienvenue à ceux de la 28ème équipe de la mission médicale chinoise qui vont prendre la relève. L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, a, dans ses propos, rappelé les bonnes relations entre la Chine et le Mali et a fait savoir que ces différentes missions qui séjournent à l’hôpital du Mali rentrent dans ce cadre. C’est avec le sentiment du devoir accompli et avec des médailles autour du cou que les médecins de la 27ème mission médicale chinoise quittent notre pays.

Moussa Samba Diallo

