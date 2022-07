“Cette clinique est d’une capacité de 79 lits, 5000 naissances par an avec possibilité de traiter jusqu’à 2000 césariennes”

La clinique périnatale Mohammed VI de Bamako est désormais opérationnelle. Les activités de cette structure sanitaire ont été officiellement lancées, le 7 juillet 2022, par le Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré. L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene a livré un discours à cette occasion. “Moderne et intégrée, cette clinique a été réalisée par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, sur une superficie globale de 5 hectares, dont 7270 m2 couverts, nécessitant un budget de plus de 9,9 milliards de F CFA”, précisera-t-il. Avant de rappeler que la première pierre de cette clinique de référence niveau 3 a été posée, en février 2014, par le Roi Mohammed VI lors de sa deuxième visite officielle au Mali.

Il m’échoit l’immense honneur et le grand plaisir de m’adresser à Vous au nom de mes Autorités, pour cette heureuse occasion du lancement officiel des activités de la Clinique périnatale Mohammed VI. Oui, rappelons-le, c’est lors de la deuxième visite de Sa Majesté le Roi au Mali, en février 2014, qu’il y a eu la cérémonie de pose de la première pierre de ce joli édifice, don de Sa Majesté au peuple malien frère.

Moderne et intégrée, cette clinique a été réalisée par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, sur une superficie globale de 5 hectares, dont 7270 m2 couverts, nécessitant un budget de plus de 9,9 milliards de F CFA.

Clinique de référence niveau 3, elle a pour objectifs la fourniture de services périnataux spécialisés, la prise en charge de grossesses à risque et la limitation de la mortalité maternelle et infantile. Pour cela, elle dispose de nombreux services, à savoir les soins intensifs et réanimations pour les mères, la réanimation néonatale (cas graves nécessitant ventilation artificielle), et la néonatalogie.

Quant au plateau d’explorations, il est équipé d’une radiologie avec radio conventionnelle ultrasons et scanner, d’une angiographie, d’un laboratoire spécialisé, de deux blocs opératoires, de quatre salles d’accouchement, d’une salle d’accueil pour les familles accompagnatrices et d’une administration.

Cette structure sanitaire est d’une capacité globale de 79 lits, 5000 naissances par an avec possibilité de traiter jusqu’à 2000 césariennes, 1400 admissions par an en soins intensifs et réanimations mères, et 470 admissions par an en néonatalogie et réanimation néonatale.

Réalisée dans un délai de 22 mois, elle est dotée d’un effectif d’environ 280 employés, dont 164 en personnel médical et paramédical.

Une grande partie de ce personnel a suivi et suit toujours une formation sur place ou en ligne, offerte par les meilleurs spécialistes marocains en médecine néonatale et périnatale et en chirurgie fœtale. L’objectif étant de mieux outiller les cadres maliens qui auront la charge de veiller au bon fonctionnement d’un des meilleurs hôpitaux périnatals du Mali, mais aussi de toute la région.

Nous sommes donc au cœur du joyau de la coopération exemplaire et séculaire marocco-malienne et d’une des preuves vivantes de la bonne santé de la coopération entre nos deux pays frères. Une coopération historique et évolutive, symbole de relations datant de temps immémoriaux et renforcées après les indépendances, par les pères fondateurs de nos nations Modernes, Feus le Roi Mohammed V et le Président Modibo Kéita.

Ces liens d’amitié et de solidarité agissante se sont renforcés encore plus lors des deux Visites effectuées par Sa Majesté en terre malienne en 2013 et 2014. La dernière visite Royale a particulièrement donné un nouveau souffle aux relations bilatérales et a ouvert des champs de partenariats inexploités jusqu’à lors. Elle en a découlé 17 conventions et accords de coopération entre les deux pays et ceux dans plusieurs domaines de coopération qui s’ajoutent aux cinquantaines d’autres accords et conventions signés précédemment ou récemment.

Outre la relation économique exemplaire entre deux pays du Sud, qui fait positionner le Mali comme la 3e destination des investissements du Maroc en Afrique et le second bénéficiaire des bourses d’études dans les établissements universitaires marocains, il faut souligner la spécificité de ces relations solidaires et fraternelles.

Car, entre le Maroc et le Mali, on ne peut pas, en effet, parler de partenariat seulement, mais aussi et surtout de fraternité africaine qui a, devant elle, de très beaux jours, avec un seul objectif : triompher de tous les aléas pour multiplier les ponts entre nos peuples et contribuer de manière significative à améliorer leur sécurité collective et leur qualité de vie.

C’est au nom de cette fraternité que le Maroc œuvre et œuvrera toujours pour la paix durable et le développement réel du Mali. C’est au nom de cette fraternité et du legs historique précieux d’échanges humains qui ont précédé de loin nos relations interétatiques, que le Maroc est resté aux côtés du peuple malien, dans les crises qu’il a vécues récemment. C’est au nom de cette fraternité qu’il s’emploiera toujours à donner des impulsions fortes à cette relation si exemplaire.

Notre partenariat bilatéral Sud-Sud se porte bien, il est vivant et évolue pour répondre aux attentes de nos deux pays. Nous en sommes témoins en cette heureuse occasion”.

