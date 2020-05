Lutte contre la Covid-19: La gestion opaque des fonds ne rassurent guère

Depuis la première annonce de la somme de 6.300.000.000f CFA allouée à la lutte contre le coronavirus, les voix s’élèvent chaque jour un peu plus pour décrier la gestion dudit fonds. Certains soutiennent que les fonds seraient détournés pour d’autres fins. Cela pourrait bien expliquer la gestion chaotique de la pandémie. Des scandales de corruption, de détournement de deniers publics et la gabegie à ciel ouvert dans un pays pauvre comme le Mali ne cesse d’être les sujets brûlants de la presse.

Les services sanitaires n’ayant pas touché cette somme pour se prémunir et sauver la population de la maladie, ont eux aussi commencé à hausser le ton. En effet, ils sont les acteurs les plus exposés à cause de leur contact permanant avec les patients. Aussi, le chef de l’Etat ayant constaté les décisions drastiques prises contre ce fléau par ses homologues de la sous la région, a annoncé le déploiement d’un fonds de 500 milliards pour la circonstance à l’occasion de son discours adressé à la nation sur la télévision nationale. La décision a été très vite saluée par la plupart des Maliens même si certains sont restés un peu sceptiques quant à la bonne gestion de ces ressources. A cela s’ajoute les 100 milliards et quelques du FMI.

L’histoire est en phase de donner raison à ces personnes car la majorité des Maliens ne sont plus rassurés. Les hôpitaux ne cessent de se plaindre de n’avoir pas reçu grande chose de l’Etat. Quant au slogan, un Malien un masque, n’a pas été concrétisé jusqu’à présent. Sur les réseaux sociaux, le doute sur la gestion de ce fonds fait couler beaucoup d’encre. Dernièrement, un scandale sur la condition des patients atteints du Covid-19 sous traitement au point G défraie la chronique. Il semblerait que ces patients se plaignent du manque de nourriture.

Pour réinstaurer la confiance entre l’Etat et la population, il faut une communication sérieuse sur la gestion de la crise. Cette situation de méfiance est dû au fait qu’aucun acte concret n’a encore été posé par les autorités depuis de début de la pandémie.

L’Etat a du pain sur la planche pour rassurer son peuple sinon, de plus en plus, beaucoup commencent à douter même de l’existence de la maladie dans le pays. Ce n’est plus un secret pour personne qu’ils sont plusieurs à croire que cette lutte contre le covid-19, est une manière pour l’Etat de se faire de l’argent. Une chose est sûre, la Covid-19 existe et fait des ravages. Le gouvernement est obligé de prendre ses responsabilités et mettre à la lumière la gestion de ces fonds pour que le peuple non seulement croit à l’existence de la maladie afin de se protéger mais aussi accorder sa confiance éteinte depuis longtemps à ses gouvernants.

Adama B Sagara

Commentaires via Facebook :