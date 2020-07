Lutte contre la COVID 19 : L’association des cadres et entrepreneurs sénégalais du Mali apporte son soutien au plateau sanitaire du Mali

Les locaux de l’ambassade du Sénégal au Mali a abrité ce samedi 25 juillet 2020 la cérémonie de remise de kits préventifs et de protections contre la maladie du coronavirus octroyés aux CSREF des 6 communes du district de Bamako et au CHU de Point G par l’ACES- Mali (association des cadres et entrepreneurs sénégalais au Mali).

-Maliweb.net- 200 blouses, 700 gants, 1000 gels hydro- alcooliques de poche et 25 cartons d’eau de javel, se compose ainsi la contribution de l’ACES dans la lutte contre la COVID19 au Mali à la suite d’un don de sang.

« s’engager auprès de vous est également une manière pour nous de reconnaître notre responsabilité au sein de notre société, de cette terre qui nous reçoit et qui contribue à notre construction » a souligné la présidente de l’ACES Mme Fatou Faye dans son allocution pour signifier leur élan de solidarité aux structures sanitaires du Mali, pays d’hôte et frère.

Pour la présidente Mme Faye , la donation est certes modeste mais le geste reste très symbolique car non seulement elle répond aux besoins exprimés du personnel de santé, et ce dans un contexte marqué par une certaine déchirure sociale comme a eu à le souligner le directeur général du CHU de Point G. Qui n’a pas manqué d’apprécier le geste a sa noble valeur tout en ajoutant qu’il va contribuer à l’amélioration de la qualité des services investis dans la lutte contre la Covid 19. Rappelant les ravages causés par la pandémie de la maladie du coronavirus dans le monde, et dans nos pays désormais affaiblis sur le plan socio-sanitaire, l’ambassadeur du Sénégal au Mali son S.E. Birame Mbagnick Diagne, a félicité l ‘ACES- Mali pour sa contribution qui réconforte les actions gouvernementaux.

Et joignant sa voix à celle du maire de la commune 5 Amadou Ouattara, son SE Diagne est revenu sur la longue et bonne coopération qu’entretiennent nos deux pays frères.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

