Lutte contre la Covid-19 : Le HCR offre des matériels médicaux au Mali

La pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde a poussé les États regroupés au sein des Organisations régionales et sous régionales à revoir leurs agendas.

Le G5-Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, a été créé pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo saharienne. Mais, avec l’avènement de la maladie à Coronavirus, ce regroupement sous régional a été obligé de se donner d’autres priorités en plus de la lutte contre le terrorisme. C’est dans ce contexte qu’est né le «Projet d’appui en faveur des pays membres du G5-Sahel pour la lutte contre la pandémie à Coronavirus (Covid-19). Celui-ci, à travers le Haut-commissariat des réfugiés (HCR) et sur financement de la Banque africaine de développement (BAD) a remis au gouvernement malien, un important lot de matériels sanitaires d’une valeur estimée à 1 287 716 dollars soit environ 719 985 194 F CFA. Lesquels ont été réceptionnés par la ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré. C’était le vendredi dernier dans l’enceinte dudit département.

Quatre discours ont marqué la remise officielle de ces articles médicaux. D’abord, celui du représentant résident du HCR au Mali, M. Buti Kalé qui a consisté à camper le décor de la cérémonie. Ce dernier a aussi profité pour décliner la composition de la donation. Il s’agit de : 15 tentes médicalisées ; 11 machines de test PCR et extracteurs d’acide nucléique ; 14 255 désinfectants pour mains et lève-patients ; 2 000 kits de diagnostic de milieu de transport viral ; 4 750 bouteilles de gel désinfectant pour les mains ; 128 cartons de désinfectants, réanimateurs, dextrose 5%, seringues et cathéters ; 20 cartons de tests PCR et 315 pièces de test rapide. A celle-ci, s’ajoutent : 18 cartons de lunettes de protection et de blouses ; 6 cartons de d’Azithromycine en comprimés ; 6 cartons d’intraveineuses ; 19 palettes de gants, de sacs mortuaires, de respirateurs, de seringues, de stylets d’intubation, de paracétamol, de vitamine B en comprimés et de sodium chloride et 8 palettes de distributeurs de gel, de masques et de désinfectant de l’air. Par cette donation selon M. Butin Kalé, le HCR appui les efforts consentis par le Gouvernement malien dans la lutte contre la COVID-19.

Quant à Bri Firmin de la BAD, il a souligné que le HCR et son institution financière partagent les mêmes objectifs dans la lutte contre cette pandémie. Ces matériels apporteront un plus dans ce combat. Ils serviront à améliorer le plateau des structures sanitaires, tout en permettant de sauver des vies humaines.

De son côté, le coordinateur du G5-Sahel au Mali, Chérif Hamidou Ba a rappelé en substance la philosophie et les objectifs de son organisation. Tout en remerciant la BAD et le HCR, il a réitéré son appel aux partenaires de les accompagner dans cette lutte.

Mme le ministre a d’abord remercié les heureux donateurs du jour pour cet appui combien de fois important et significatif dans la lutte contre la Covid-19. Elle les a également rassurés d’une utilisation judicieuse de ces matériels, dans le seul intérêt du peuple malien.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :