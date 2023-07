Le CSCOM de Yirimadio a abrité, le lundi 18 juillet, la cérémonie de lancement du projet Promotion des services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Bamako et Ségou au Mali. C’était sous l’égide du médecin chef du district sanitaire de la Commune VI, Dr Mamadou Diallo.

Le projet Promotion des services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Bamako et Ségou au Mali vise de renforcer les services de santé à travers le renforcement des cliniques mobiles, le soutien psychosocial, le renforcement des laboratoires et le système de gestion de l’information sanitaire. Il est financé par la coopération espagnole, représentée par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et mis en œuvre par le consortium ALIMA/AMCP-SP.

L’objectif de cette cérémonie de lancement est de mieux connaître le projet et le processus de sa mise en œuvre, a rappelé le médecin chef du district sanitaire de la Commune VI, Dr Mamadou Diallo, a indiqué que l’objectif de la cérémonie de lancement est de mieux connaître le projet et le processus de sa mise œuvre. Selon le représentant du Bureau de l’OMS au Mali, Dr Ghislain Poda Gnimbar, les zones de Bamako et Ségou font face à des disparités croissantes en matière d’accès aux services de santé de base.

Ce qui, assure-t-il, a des conséquences dévastatrices sur la vie et le bien-être des concitoyens maliens. En tant qu’Agence lead dans le domaine de la santé, il est du devoir de l’OMS de travailler vers une couverture santé universelle pour tous et partout, en particulier pour les populations les plus marginalisées, a-t-il expliqué.

« La santé est le pilier essentiel de notre bien-être. Malheureusement, des défis majeurs persistent dans l’accès aux soins de base pour de nombreuses personnes résidant dans les zones plus éloignées et vulnérables de nos districts sanitaires », a rappelé Alpha Amadou Diallo, coordinateur général du consortium ALIMA/AMCP-SP. « Nous ne pouvons plus rester indifférents à cette réalité, c’est pourquoi nous avons élaboré ce projet ambitieux qui vise à transformer la situation actuelle », a-t-il expliqué.

Pour la mise en œuvre du projet, il a indiqué que le consortium ALIMA/AMCP-SP entend mettre en place plusieurs activités comme des campagnes de sensibilisation. « Nous voulons faire en sorte que chaque membre de notre communauté soit bien informé et se sente en mesure de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et celle de ses proches », a expliqué Alpha Amadou Diallo.

A rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence de Lorenzo Castellanos Antonio, responsable de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :