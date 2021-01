L’agence nationale de télésanté et d’informatique (ANTIM) relevant du Ministère de la santé et du développement social a reçu ce jeudi un important lot de matériels et d’équipements informatiques remis par l’Ambassadeur des Etas Unis.

-maliweb.net- Les matériels informatiques remis sont composés : trois serveurs, 29 ordinateurs, 45 casques avec port USB, 25 boites antivirus, 25 fauteuils ergonomiques, 25 botes isolés adaptés aux gestes barrières et un système de gestion de la relation avec les appelants. Ces dons remis par l’ambassadeur des Etats-Unis au Ministre de la santé permettront de renforcer les capacités du centre d’appel d’urgence 36061 de l’ANTIM dans sa mission de communication sur la pandémie de COVID-19.

Pour le ministre de santé, Dr Fanta Siby, cette structure créée par le gouvernement malien pour servir de plateforme d’informations des citoyens sur les crises sanitaires a déjà enregistré 609 944 appels, traités 534 846 appels dont 7 352 alertes et 2 260 cas notifiés à l’équipe de relation de l’Institut national de prévoyance sociale. A l’en croire, au delà de ce don, l’ambassade des USA avait déjà fait don de 60 millions FCFA d’équipements et de matériels pour soutenir le centre d’appels d’urgence. Ces différents efforts, a-t-elle dit, ont contribué à la gratuité des appels des operateurs de téléphonie et les messages de sensibilisation sur l’ORTM. « Les résultats obtenus nous aide à la prise de certaines décisions dans la gestion de la pandémie de la COVID-19 », souligne le ministre de la santé.

Le diplomate Américain, Dennis Hamkins, pour sa part, a informé de la réintégration de son pays à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) suite à la prestation de serment du Président Joe Biden. Ajoutant que la nouvelle administration américaine va soutenir la lutte contre la COVID-19 dans les pays en voie de développement. «Nous allons aider le Mali a partagé des bonnes informations sur la COVID-19 à travers le Centre d’appel d’urgence. La lutte contre la COVID-19 est devenue une lutte internationale », a annoncé Dennis Hamkins.

Le directeur de l’ANTIM, Dr Oumar Fomba, a rendu un hommage aux généreux donateurs en plaidant auprès des autorités de la Transition pour la construction du siège de sa structure.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

