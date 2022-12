L’hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité, le lundi 5 décembre 2022, la cérémonie de lancement des activités de la 3èmesemaine du Mois de la Santé et de la Protection Sociale, consacrée aux Régimes de protection sociale au Mali. Ladite cérémonie était présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, en présence du directeur national de la protection sociale et de l’économie solidaire (DNPSES), Mohamed B. Traoré ; des directeurs généraux de la CANAM, de l’INPSS, de la CMSS et d’autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou SANGARE, a fait savoir que «la protection sociale est un levier important de stabilité sociale, de lutte contre la pauvreté et de développement socio-économique…».

Après les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune II du district de Bamako, Seydou Tall, l’allocution du représentant des Partenaires techniques et financiers (PTF), Thiécoura Sidibé, le directeur national de la protection sociale et de l’économie solidaire (DNPSES), Mohamed B. Traoré, a fait savoir que la protection sociale joue un rôle central dans la réduction de la pauvreté et garantit à chaque personne une vie descente. Selon la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, la semaine thématique dédiée à la protection sociale répond à la nécessité d’édifier la population sur les services sociaux de protection sociale, leur gestion, les procédures d’accès, les droits et les devoirs des assurés, la qualité de bénéficiaires. Mme Diéminatou Sangaré a indiqué que les activités ciblées pour cette semaine sont entre autres : la poursuite de la campagne de vaccination COVID-19 ; l’organisation de journées porte ouverte au niveau de l’ANAM, la CANAM, l’AMAMUS, l’UTM, l’INPS et la CMSS ; les conférences débat ; la caravane de sensibilisation. « La protection sociale est un levier important de stabilité sociale, de lutte contre la pauvreté et de développement socio-économique avec son large éventail de prestations pour une cible sociale diversifiée : travailleurs salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires, militaires, parlementaires, retraités, veuves, orphelins, enfants, familles, victimes d’accidents de travail et maladies professionnelles, indigents etc », a déclaré Mme Diéminatou Sangaré. Elle a signalé l’avènement prochain du RAMU (Régime de l’assistance maladie universelle), qui marque un tournant important du système de santé et de protection sociale un peu plus d’une décennie après la mise en œuvre de l’AMO et du RAMED au Mali. « Ce mécanisme de protection sociale qui fait aujourd’hui notre fierté permettra l’extension de la prise en charge du risque de maladie à toute la population. L’occasion m’est offerte aujourd’hui encore une fois de rappeler l’importance de l’assistance médicale et de saluer les efforts importants engrangés dans la prise en charge médicale des indigents avec 2 916 466 personnes immatriculées au Régime d’assistance médicale. Je suis persuadée que le RAMU sera un levier important non seulement de promotion de la bonne pratique en matière de soins, mais aussi du financement de notre système de santé », a conclu Mme le ministre. Au cours de cette cérémonie, il y a eu la remise d’attestations de reconnaissance à des gens qui se sont illustrés par le travail abattu comme Abdoulaye Alhousseni Touré et Luc Togo de la CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). Ladite cérémonie fut agrémentée par la prestation du groupe Benso.

Aguibou Sogodogo

