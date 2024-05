Poursuivant sa visite des CHU, le ministre Assa Badiallo TOURE à l’hôpital du Mali.

Après les CHU de Gabriel TOURE et du Point G, le ministre de la Santé et du développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE accompagnée des membres de son cabinet et des Directeurs nationaux et Généraux dont Ichaka KONE, Directeur Général de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) a rendu visite à l’hôpital du Mali où elle a été accueillie par la directrice générale et ses proches collaborateurs.

Le ministre et sa délégation ont tout d’abord salué les accompagnants des malades installés dans la cours en ces temps de canicule pour souhaiter un prompt rétablissement aux malades. La délégation ministérielle a ensuite visité le service des urgences qui comporte 35 lits pour s’enquérir des conditions d’accueil et de prise en charge des patients. Elle a par ailleurs, visité les laboratoires d’analyses où les patients présents ont manifesté leur satisfaction quant au fonctionnement normal de ce service.

Saisissant l’occasion de sa présence dans cet hôpital, le ministre a présidé une cérémonie de remise de don de médicaments de la République populaire de Chine d’une valeur estimé à plus de 165 millions de Fcfa. Dans son discours, l’ambassadeur de la Chine au Mali, Son Excellence Chen Zhihong, s’est félicité de l’accueil et de la qualité de la coopération entre la mission médicale chinoise et les équipes des médecins nationaux. Il a souligné que ce don de médicaments est devenu une tradition amicale qui fait honneur à la fois au gouvernement de la République de Chine qui offre chaque année un lot de médicaments et de matériels médicaux ainsi qu’au gouvernement provincial du Zhejiang chargé d’envoyer les missions médicales au Mali.

En réponse, le ministre de la Santé et du Développement Social a souligné que « la présente cérémonie, concrétisation du protocole d’accord qui régit la mission médicale chinoise au Mali constitue incontestablement une des nombreuses marques de la longue et fructueuse amitié entre les peuples chinois et malien et leur gouvernement respectif ». Elle s’est félicitée de la performance de la mission médicale chinoise et plus particulièrement l’équipe chargée de la procréation médicale assistée. Le ministre a donné l’assurance que ce don sera utilisé au bénéfice exclusif des patients et a instruit à cet effet à la direction de l’hôpital du Mali de veiller à ce qu’il en soit ainsi.

Le médecin Colonel Assa Badiallo a supervisé la remise par le Directeur Général de l’ANAM, Ahmed Ben Hamane TRAORE, d’un montant de 6 millions de Fcfa destiné à la prise en charge des blessés de guerre et des indigents internés dans cet hôpital.

Fatoumata Mah Thiam KONE,

CCOM-RP/

Commentaires via Facebook :