La Banque nationale de développement agricole (BNDA) a offert un chèque de 23 millions de FCFA à la Chaîne de l’espoir pour la prise en charge de dix (10) enfants malades du cœur. C’était le 10 mars dernier dans l’enceinte de Centre hospitalier Mère-Enfant « Le Luxembourg » au cours d’une cérémonie présidée par le représentant du ministre de la santé et du développement social Mahamadou Lamine Camara. On notait aussi la présence du Président du Conseil d’administration de la BNDA, Moussa Alassane Diallo, du directeur général Mary Kéïta et du Directeur général du Centre hospitalier Mère-Enfant « Le Luxembourg », Abdel Kader Baby. Ce coup de pouce de la banque verte qui a démarré en 2020, a permis la prise en charge de 25 enfants malades du cœur (5 en 2020, 10 en 2021 et 10 en 2022).

Dans son mot de bienvenue, Mandela Kéïta, 4ème adjoint au maire de la commune IV du district de Bamako a souligné que cet événement démontre le dévouement du corps médical dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires.

Selon le Directeur général du Centre hospitalier Mère-Enfant « Le Luxembourg », la mortalité occasionnée par les cardiopathies est très importante au Mali avec 15 à 20% de la mortalité et de la morbidité hospitalières. Le service de chirurgie cardio-vasculaire enregistre une moyenne de deux interventions chirurgicales par jour. Malgré ce résultat, le nombre de malades sur la liste d’attente s’accroit d’année en année car de nouveaux enfants naissent tous les jours avec cette malformation. Et d’ajouter, «qu’ à ce jour, plus de 3500 enfants sont en attente d’opération du cœur ». La BNDA, a rappelé Abdel Kader Baby, donne de l’espoir à ces enfants désespérés pour la troisième année consécutive à travers la prise en charge des forfaits opératoires. « Les enfants sélectionnés sont tous sans exception issus de familles démunies, sans espoir », a-t-il rassuré.

Profonde et sincère gratitude

Au nom de tout le personnel du centre hospitalier Mère Enfant « Le Luxembourg », le Directeur général a réitéré sa profonde et sincère gratitude au conseil d’administration et à la direction de la BNDA. Il a adressé sa profonde reconnaissance à Mme le ministre de la santé pour la signature d’une convention pour la subvention de 100 enfants sur deux ans. Il a aussi remercié Patrick Senia, chef de mission de la Chaîne de l’Espoir au Mali et l’ensemble de son équipe et toutes les personnes morales et physiques qui participent à la réduction du nombre d’enfants sur la liste d’attente de chirurgie cardio-vasculaire.

Pour le Directeur général de la BNDA, le Mali se distingue par des valeurs sociales et humaines qui sont le ciment qui lie les filles et les fils de ce pays. L’entraide, l’assistance, la solidarité et la compassion ont une place de choix parmi ces valeurs, a reconnu Mary Kéïta. « Forte de ces valeurs cardinales qui caractérisent la société malienne et aujourd’hui plus que jamais, la Banque nationale de développement agricole (BNDA) répond une fois de plus à l’appel de la Chaîne de l’Espoir pour manifester toute sa solidarité envers nos enfants atteints des malades cardiovasculaires et dont le pronostic vital est menacé », a précisé le Directeur général de la Banque verte. Se référant à l’organisation mondiale de la Santé (OMS), Mary Kéïta dira que les maladies cardio-vasculaires sont responsables de 11% des décès au Mali. « Chaque année 800 à 1000 nouveaux cas pédiatriques sont détectés sans pouvoir être pris en charge convenablement par manque de moyens ou dispositifs.

En 2020, selon l’hôpital, environ 3000 enfants diagnostiqués étaient en attente d’une intervention chirurgicale pour avoir la vie sauve. Face à ce chiffre croissant et alarmant, la BNDA s’est sentie interpellée et a pris en charge l’opération chirurgicale de dix (10) enfants ».

Conformément à sa politique de responsabilité sociétale, la banque met à la disposition de la Chaîne de l’Espoir une enveloppe de 23 millions de FCFA permettant la prise en charge chirurgicale de dix (10) enfants malades du cœur. « Cette enveloppe est certes minime par rapport au besoin, toutefois, elle a tout son sens pour motiver d’autres bonnes volontés à se joindre à nous pour venir en aide à ces enfants qui en ont tant besoin », a lancé Mary Kéïta.

Le DG de la banque verte a rendu un vibrant hommage à la Chaîne de l’Espoir dont l’appui a permis de doter l’Hôpital Mère Enfant « Le Luxembourg » d’un plateau technique digne permettant la prise en charge de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Il a remercié le PCA, Moussa Alassane Diallo qui est à l’origine de cette initiative. Mary Kéïta a aussi remercié toutes les bonnes volontés sensibles à l’assistance de la petite enfance, socle et avenir d’un pays. Après avoir prié pour une réussite des interventions chirurgicales et un prompt rétablissement des enfants, il s’est incliné devant la mémoire des soldats tombés sur le champ de l’honneur à Mondoro avant de formuler pour le retour de la paix sur l’ensemble du territoire.

Il faut amplifier cette action à travers l’implication d’autres banques

C’est une cérémonie modeste mais pleine de signification pour la BNDA, a déclaré Moussa Alassane Diallo, Président du Conseil d’administration. L’accès à la santé est une préoccupation au niveau de la BNDA et l’accompagnement des enfants malades du cœur est une priorité. « C’est une action de solidarité, d’entraide mais aussi un devoir pour la BNDA », a-t-il rappelé. A l’en croire, il faut inscrire cette action dans la durée mais aussi, l’amplifier. Il a appelé la direction générale à trouver d’autres banques et des clients de l’institution bancaire qui peuvent contribuer à la prise en charge de ces enfants à travers une grande mobilisation de fonds. Il se réjouit de l’expertise de la chirurgie des enfants malades du cœur sur place qui est une fierté pour le Mali. Le Président du Conseil d’administration de la BNDA a rendu un hommage au personnel médical qui effectue ce travail remarquable.

Le représentant du ministre de la santé et du développement social, Mahamadou Lamine Camara, a remercié la BNDA pour cette initiative mais aussi l’équipe médicale pour son engagement et son courage. Il a lancé un appel aux partenaires à s’associer à cette action pour une prise en charge de plus d’enfants.

La remise du chèque par le représentant du ministre de la santé et du développement social à celui de la Chaîne de l’espoir a mis fin à cette cérémonie.

Chiaka Doumbia

