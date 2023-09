Procréation médicalement assistée (PMA) : Le centre de l’Hôpital du Mali inauguré !

La Procréation médicalement assistée (PMA) est désormais une réalité au Mali. En effet, le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré et l’Ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong (accompagnés de la Directrice générale de l’hôpital, Dr. Doumbia Sanata Sogoba, son adjoint Dr. Bakary Dembélé et YU Renqiao, Chef de la 28eMission Médicale Chinoise au Mali) ont procédé le mercredi 30 août 2023 à l’inauguration de l’Unité de la Procréation médicalement assistée de l’Hôpital du Mali avec don de matériels et de médicalement. Cette cérémonie était couplée au lancement de la Semaine scientifique d’échanges académique Chine-Mali sur la médecine clinique chinoise.

‘Hôpital du Mali a désormais son Centre de Procréation médicalement assistée (PMA) qui a été inauguré ce mercredi 30 août 2023 par le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré et l’Ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong. Professeur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé (responsable de laboratoire d’analyse et de biologie médicale de l’Hôpital du Mali) définit la Procréation médicalement assistée (PMA) comme étant cette discipline qui accompagne les gens qui ont des difficultés de fertilité pour avoir un enfant. Cette pratique consiste au prélèvement du sperme en vue de l’insémination pour accompagner la régulation et la fécondation in vitro (dans le verre) de la femme. Le Centre PMA dispose des équipements ultramodernes. “Le Centre PMA de l’Hôpital du Mali dispose d’un plateau technique bien riche de qualité pour donner satisfaction aux malades et aux clients prestataires dans un meilleur délai. D’ailleurs, raison pour laquelle nous sommes engagés sur la voie de la qualité, nous sommes engagés dans la dynamique d’une accréditation internationale ISO 15189”, a fait savoir Pr. Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé.

“Au cours des 55 dernières années, un total de 916 médecins chinois ont été envoyés au Mali”

La cérémonie d’inauguration a été une occasion pour l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong de magnifier la coopération médicale sino-malienne. Il a rappelé que cette année 2023 marque le 60e anniversaire de l’envoi par la Chine de Mission médicale chinoise vers des pays étrangers et le 55e anniversaire de l’envoi par la Chine de mission médicale au Mali. “À cet égard, nos deux Parties ont soigneusement planifié une série d’activités de célébration, dont les événements d’inauguration du Centre PMA, le don de matériels et de médicaments et le lancement de la Semaine scientifique d’échanges académique Chine-Mali sur la médecine clinique chinoise font partie. Cela montre que la coopération sino-malienne dans le domaine de la santé publique continue de se développer et de s’approfondir, tout en apportant toujours de plus grands progrès dans l’évolution de médecine de nos deux pays ! La coopération médicale sino-malienne connaît une longue histoire. Depuis 1968, la Chine envoie des missions médicales au Mali.

Au cours des 55 dernières années, un total de 916 médecins chinois ont été envoyés au Mali. Ils ont toujours adhéré à l’esprit de courage, dévouement, assiduité et solidarité internationale de mission médicale chinoise et ont activement promu le développement de la cause médicale et sanitaire au Mali avec des compétences médicales et des services de haute qualité. La mission médicale chinoise a été largement saluée par le peuple malien et est devenue une carte de visite brillante de la coopération médicale entre les deux pays. Ces dernières années, la coopération médicale entre nos deux Parties s’est développée davantage et vers un niveau plus élevé dans les échanges académiques et de recherche scientifique. À cette fin, les deux parties organisent cette Semaine d’échanges académiques Chine-Mali sur la médecine clinique afin de fournir une plateforme au personnel médical des deux pays pour apprendre l’un de l’autre, échanger leur savoir-faire et se perfectionner ensemble. Je souhaite que le personnel médical des deux parties profite pleinement de cette occasion et récolte de bons acquis”, a-t-il déclaré.

“Le nouveau mécanisme de coopération médicale Chine-Mali a obtenu des résultats positifs dont l’initiation de la création du Centre de Procréation médicalement assistée (PMA) à l’Hôpital du Mali”

Il a fait savoir que le nouveau mécanisme de coopération médicale Chine-Mali a obtenu des résultats positifs. Comme illustration, a-t-il dit que le 18 mai 2020, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping a annoncé lors de la 73e Assemblée mondiale de la Santé que la Chine mettra en place un mécanisme de coopération sur les 30 jumelages entre les hôpitaux chinois et africains. “Par la suite, l’Hôpital du Mali et l’Hôpital provincial du Zhejiang ont rapidement établi un mécanisme de jumelage. Dans le cadre de ce mécanisme, les deux Parties ont initié la création du Centre de Procréation médicalement assistée (PMA) à l’Hôpital du Mali. A l’issue des préparatifs actifs et minutieux, ce Centre est officiellement inauguré aujourd’hui. La Partie chinoise a également fait don d’un lot d’équipements, de médicaments et de consommables pour le bon fonctionnement du Centre. La mise en service de ce Centre est le résultat des efforts conjoints de nos deux Parties. Cela a permis l’amélioration des technologies de procréation médicalement assistée au Mali, apporté de l’espoir aux familles infertiles maliennes et rajouté de nouveaux acquis lumineux à la coopération médicale sino-malienne”, a-t-il souligné. Il a fait remarquer que la Chine appliquera l’esprit des instructions du Président Xi Jinping et travaillera main dans la main avec la partie malienne pour continuer d’approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de la santé et dans ces autres domaines afin de construire la communauté de santé sino-malienne et la communauté de destin sino-malien, en apportant sans cesse de nouvelles contributions au bien-être des peuples du Mali et de la Chine.

“Le projet PMA est un axe de coopération mûri par les Maliens et soutenu par les chinois depuis des années … et ses résultats sont prometteurs avec 10 grossesses confirmées”

Avant de procéder à l’inauguration du Centre de la PMA, le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, a fait remarquer que l’amélioration de la santé des populations a toujours été une préoccupation majeure et constante des plus hautes autorités du Mali et particulièrement du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Colonel Assimi Goïta. Elle a signalé que le projet PMA est un axe de coopération mûri par les maliens et soutenu par les chinois depuis des années, car l’infertilité est un véritable problème de santé publique au Mali. “De ce fait, aider une femme à avoir un enfant est un geste inestimable et inoubliable. Nous voilà aujourd’hui donc à la concrétisation de ce rêve devenu réalité”, a-t-elle dit. Elle a expliqué que le processus de PMA a commencé avec la construction d’un bâtiment sur budget national, la formation d’une première équipe malienne en chine, la dotation en équipement et matériel, l’appui et l’accompagnement de l’équipe par des experts chinois venus spécialement pour l’implémentation dudit projet. Elle a signalé que déjà les résultats de la PMA sont promettant avec 10 grossesses confirmées. “La présente cérémonie qui est la résultante du protocole d’accord régissant la présence de la Mission médicale chinoise au Mali, constitue une des nombreuses marques de la longue et fructueuse amitié entre les peuples chinois et maliens et leurs gouvernements respectifs”, a-t-elle dit. La ministre a salué l’ensemble des travailleurs chinois et maliens de 1’Hôpital du Mali pour leur constance et leur engagement pour le travail bien fait en mettant le malade au centre de leurs préoccupations. Elle a aussi salué l’engagement de l’ambassadeur de la République Populaire de Chine. Elle a rappelé que la République Populaire de Chine est l’un des pays qui respecte les choix stratégiques du Mali, Car nos deux pays ont une vision commune. Au nom du Président de la Transition, elle a réitéré sa gratitude au président Xi Jinping et à tout le peuple chinois pour leurs ouvertures de cœurs et leur accompagnement inconditionnel.

La cérémonie a servi de cadre pour la réception d’un don composé de médicaments à usage publique, de matériels et équipement de niveau technologique avancé dont l’usage, selon la ministre va permettre de rehausser le niveau du plateau technique de 1’Hôpital du Mali. Elle a exhorté tout un chacun à prendre bien soin de ces équipements.

Evoquant la tenue de la session des échanges scientifiques entre les professionnels maliens et chinois, la ministre a fait remarquer que ces échanges permettront aux participants de façon mutuelle de profiter de l’expérience des uns et des autres, afin de permettre aux malades maliens de profiter au maximum des innovations et avancés techniques et technologiques du moment.

Après le cérémonial, la ministre a visité le Centre PMA et le service de l’imagerie médicale (radiologie, scanner et IRM “l’Imagerie par Résonnance Magnétique”) dont les appareils viennent d’être réparés. Siaka DOUMBIA

