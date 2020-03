En cette période de pandémie du coronavirus, l’angoisse et le stress gagnent du terrain, au point que l’on peut confondre simple rhume et grippe. Dr. Ibrahim Mohamed Témé, biologiste au Centre de santé de référence (csref) de la Commune IV explique les différences.

Les deux maladies sont causées par un virus. Les deux pathogènes peuvent entrainer des complications. L’autre point commun est que les deux se propagent facilement en provoquant une congestion nasale, de la toux, des maux de têtes, un mal de gorge et de la fièvre. Dans certains cas, la transmission se fait lorsqu’on touche une surface infectée. Et les personnes infectées deviennent contagieuses en 24h.

Alors selon Dr. Temé, la différence “est que sur le plan symptôme, le rhume est une infection du nez et de la gorge causée par rhinovirus, des adénovirus et plein d’autres. Par contre la grippe est une infection des voies respiratoires due au virus influenza. Ainsi le rhume est moins agressif que la grippe. La grippe est plus dangereuse que le rhume car le plus souvent le rhume guérit de lui-même tandis que la grippe nécessite une prise en charge à cause des symptômes agressifs”.

Par ailleurs, ils ont des symptômes similaires à celui du Covid-19 qui gagne du terrain à travers le monde avec près de 300 000 personnes contaminées avec 63 pays touchés. “Ecoulement nasal, fièvre, toux, courbatures, fatigue, les premiers symptômes du Covid-19 sont comparables à ceux de la grippe, mais possèdent un taux de formes sévères plus élevées que la grippe. Des problèmes de détresse respiratoire aigüe sont quelques complications possibles du Covid-19″, selon notre interlocuteur.

Afin d’éviter la panique, il faut respecter les différentes consignes du gouvernement : éternuer dans les coudes, se laver les mains au savon régulièrement, laisser au moins 1 mètre de distance avec un autre et en cas de suspicion, appeler le numéro vert.

Aïchatou Konaré

