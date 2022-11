Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le conseil des ministres du 18 novembre 2022 a pris acte d’une communication relative au Plan de relance de l’Usine malienne de produits pharmaceutiques (UMPP). Créée par la Loi N°89-11/AN-RM du 09 février 1989, l’UMPP est une société d’Etat qui participe à «la mise en œuvre de la politique de santé par l’amélioration de l’offre des médicaments essentiels et la réduction du coût des soins de santé».

Mais, ces dernières années, cette unité industrielle est confrontée à des difficultés «liées à l’insuffisance et au vieillissement du personnel, la vétusté des chaînes de production et le niveau élevé des dettes fournisseurs, fiscales et sociales». Ce qui a poussé le gouvernement à élaborer un plan pour faire face à ces difficultés et relancer les activités de production à travers la réalisation d’actions prioritaires. Il s’agit de la modification des statuts ; du maintien de la continuité de la production ; de la modernisation des chaînes de production par la création d’une nouvelle unité… La mise en œuvre du plan de relance permettra de renforcer l’approvisionnement du marché malien en médicaments.

