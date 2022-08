Invité à partager son savoir-faire et surtout son expérience en tant que praticien de la médecine traditionnelle, le promoteur de la pharmacopée « Dagaba », El Hadj Lassana Sidi Mouleikafou n’a occulté aucune question tabou. l’invité de l’animateur du jour sur la chaine de télévision « Africable », Magma Gabriel Konaté, a convaincu l’auditoire dans ses réponses. Et avant même la fin de l’émission, les réseaux sociaux étaient déjà inondés de félicitations et de remerciements à l’endroit de ce grand tradipraticien.

Le thème de l’émission « Santé publique et tradipraticien » a été débattu de long et en large. Ainsi, les questions posées en rapport avec le thème ont porté sur les signes par lesquels se manifeste la maladie du Coronavirus. Celles-ci sont la fièvre, la toux, le paludisme, le rhume etc. Et la question était de savoir si la médecine traditionnelle pouvait-elle contribuer au traitement de cette pandémie, qui tant fait de victimes dans le monde entier.

Là-dessus, les réponses données par El Hadj Lassana Sidi Mouleikafou ont été claires. Selon lui, toutes les maladies considérées comme signes annonciateurs de la Covid-19 ont toujours fait l’objet d’un traitement adéquat par l’aide de la médecine traditionnelle. A ce propos, les produits issus de celle-ci et qui sont fabriqués par la pharmacopée « Dagaba » ont été toujours retenus dans le traitement des symptômes de la Covid-19.

Le promoteur de la pharmacopée « Dagaba » a aussi saisi l’occasion pour parler des nouvelles variantes de cette épidémie. Il a demandé’ de combiner les efforts, qu’ils soient modernes ou traditionnels, afin de contrer les différentes formes que cette pandémie est en train de prendre. Et cela est inquiétant, puisque pour le moment, les recherches médicinales n’ont pas encore permis de trouver des remèdes pour contrer cette évolution de la maladie à Coronavirus.

Quant à l’utilisation de ses produits pharmaceutiques, l’interlocuteur de Magma Gabriel Konaté dira que ce sont les médecins, les directeurs services publics et privés, les grands intellectuels de toutes disciplines confondus qui viennent solliciter ses services, dans le cadre du traitement de leurs maladies. Ce qui explique l’efficacité de ses produits dans le traitement des maladies citées plus haut. Le promoteur de la pharmacopée « Dagaba » qui est fin connaisseur de la médecine traditionnelle et dont la renommée dépasse les frontières, met quiconque au défi, par rapport à la qualité de ses médicaments. Pour preuve, a t-il dit, ce sont les utilisateurs de ses produits, qui reviennent le certifier de leur l’efficacité.

El Hadj Lassana Sidi Mouleikafou qui n’est plus à présenter dans le domaine de la médecine traditionnelle, au regard de l’efficacité de ses produits pharmaceutiques, a profité de l’émission pour prodiguer de sages conseils à la population. Il a invité celle-ci à respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays. Lesquelles sont entre autres : le port du masque à nez ; éviter les contacts très proches entre humains et les attroupements : la distanciation etc.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :