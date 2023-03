14ème Conférence internationale de l’UFAI à Bamako : Le défi réussi de l’ACIAM

La 14ème Conférence internationale de l’Union francophone de l’Audit Interne (UFAI) s’est tenue à Bamako du 13 au 14 mars 2023 à l’hôtel de l’Amitié. Ce rendez-vous international organisé par l’Association des Contrôleurs, Inspecteurs et Auditeurs du Mali (ACIAM), était placé sous le thème : « En période de crises multidimensionnelles : quels défis pour l’audit interne ? ». Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maiga, a présidé la cérémonie d’ouverture qui a enregistré la présence de plusieurs participants nationaux et étrangers tels que Mme Gally Amazan, présidente de l’UFAI venue d’Haïti.

Près de 200 experts maliens et étrangers de l’audit interne, administrateurs, directeurs généraux, représentants d’entreprises entre autres ont pris part à la rencontre. Elle permettra d’aborder diverses questions centrales qui sous-tendent le développement de l’audit interne dans l’espace francophone. Il s’agit pour les participants, selon les organisateurs, d’avoir un «regard croisé» pouvant servir de référencement.

Cette conférence se tient à un moment particulier pour le Mali, qui a plus que jamais besoin de promouvoir sa destination. L’ACIAM, actrice clé du développement et partenaire de longues dates des autorités pour l’émergence, est consciente de son rôle «L’organisation de cette conférence participe de la réalisation de notre mission et du souci de montrer, voire démontrer que le Mali est une destination sûre pour abriter une conférence internationale», a souligné Moussa Diakité, président de l’Association des Contrôleurs, Inspecteurs et Auditeurs du Mali (ACIAM). Pour lui, « la gestion des crises commande la synergie et l’interaction de tous les acteurs, gouvernements, entreprises, professionnels de la gouvernance, du management des risques et du contrôle ».

Investie aux côtés du gouvernement depuis plus de deux décennies, l’Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali ne cesse de s’afficher dans cette direction, s’est réjoui son président. «En 23 ans d’existence, elle s’est positionnée comme le partenaire stratégique du gouvernement, des établissements publics nationaux, des structures de contrôle (tant administratif que juridictionnel), des autorités administratives indépendantes dans le domaine du contrôle, des autorités judiciaires, des entreprises publiques et privées».

Pertinente interrogation

Prenant la parole, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, s’est réjoui de l’accompagnement de l’association. D’où l’obligation de soutenir la 14ème Conférence internationale de l’Union francophone de l’Audit Interne, organisée par l’ACIAM qui, selon lui, a bien choisi son thème «En périodes de crises multidimensionnelles : quels défis pour l’Audit Interne ?». Cette interrogation est pertinente aux yeux du chef du gouvernement : «Il est aisé de constater que le thème de cette conférence touche directement les 2 premiers axes prioritaires du travail gouvernemental».

Le Premier ministre nommera «l’amélioration de la sécurité sur l’ensemble du territoire, la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l’Etat». Sur ces points essentiels, le chef du gouvernement a loué les efforts consentis par son équipe. Mais prudence : il tient au maintien de ces avancées à travers les mécanismes appropriés. «Sous peine d’échec, ces actions doivent être soutenues par des structures de contrôle efficaces aussi bien dans la prévention que la détection. L’audit interne figure en bonne place dans ce dispositif».

Le Mali poursuit son chantier d’amélioration de la bonne gouvernance à travers différents instruments et politiques avec l’adoption depuis 2011, de la Stratégie Nationale du Contrôle Interne (SNCI). Cette conférence, apporte également sa touche à l’édifice d’une société prospère, encline de bonne gouvernance. La présidente de l’UFAI, Mme Gally Amazan, est persuadée du rôle de la bonne gouvernance dans les sociétés et l’apport qualificatif que la 14ème Conférence apportera sur ce chantier au Mali. En ces termes, elle dira «la bonne gouvernance reste le seul garant de la survie des institutions tant publiques que privées».

Cette 14ème Conférence internationale de l’Union francophone de l’audit interne a concocté un programme riche et diversifié, axé sur des conférences et débats animés par des experts nationaux et étrangers.

Ousmane Tangara

