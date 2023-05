Les 11, 12, 13 mai derniers, s’est tenue au Centre international de conférence de Bamako, la Journée nationale des communes du Mali. Les élus ont eu l’occasion d’échanger et de réfléchir sur l’ensemble de leurs préoccupations de la décentralisation en termes d’acquis, de défis, de perspectives et de renforcement de la gouvernance locale.

L’événement était placé sous la haute présidence du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, représenté par le Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga. Le thème retenu pour cette 15e édition est : “Décentralisation et réformes de l’Etat”.

Les élus ont durant trois jours, célébré la décentralisation et le développement local. Le but était de rapprocher davantage l’administration des administrés et de contribuer à l’amélioration de l’offre de services rendus aux populations, ces réformes ne seront pas sans impact sur les élus et les collectivités territoriales elles-mêmes.

Le président de l’Association des municipalités du Mali (AMM), Yacouba Traoré, dira que la présente édition se tient à un moment clef dans la vie de notre nation, marquée par d’importantes réformes institutionnelle, politique et administrative.

Selon lui, le mémorandum de l’AMM qui sera remis après la Journée nationale des communes, contient les points de préoccupations des élus, notamment en matière de satisfaction de la forte sollicitation de reconnaissance d’utilité publique de l’Association des municipalités du Mali, de transfert concomitant des compétences et des ressources de l’Etat aux communes, de sécurisation et de protection juridique des élus locaux dans l’exercice de leur fonction, de revalorisation de la fonction publique d’élu local, à travers un nouveau statut de l’élu local.

“Un projet de texte élaboré par les élus locaux relatif au statut est déposé à ce jour sur la table du gouvernement“, révélera-t-il. Pour lui, le gouvernement de la Transition, en acceptant la prorogation des mandats des conseillers communaux par la loi n°2023-043 du 23 novembre 2022, a montré incontestablement son attachement aux principes démocratiques.

Il a profité l’occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités du pays, par rapport à la poursuite sans lassitude de ce bel exemple de légitimité démocratique afin qu’un élu passe le témoin à un autre élu à la faveur d’élections libres et transparentes, et non le contraire.

En s’adressant à ses confères élus, le président de l’AMM, a dit connaitre leurs attentes très fortes, les difficultés quotidiennes qui sont les leurs, la situation de précarité dans laquelle chacun vit et cela sur toute l’étendue du territoire national. Cependant, pour lui, l’heure n’est pas à l’abandon, au découragement.

Le Premier ministre a salué les efforts des élus pour le rôle moteur qu’ils jouent dans la fourniture des meilleurs cadres de vie à nos laborieuses populations, qui dira-t-il, est un facteur de paix, de stabilisation et de cohésion sociale. Il a exhorté les élus à continuer dans cette dynamique pour le bonheur desdites populations.

Ibrahima Ndiaye

