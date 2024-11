17ème assemblée générale du club des amis ‘’Cisse junior’’ : Le Cousinage à plaisanterie « Sinangouya » décortiqué

Le Samedi 9 novembre, en milieu d’après-midi, à l’occasion de sa 17ème Assemblée générale, le Club des Amis ‘’Cissé Junior’’ a organisé une conférence sur le Cousinage à plaisanterie (Sinangouya) à Yirimadio Wara Ka Sirafara en Commune 6 du District de Bamako. L’événement était placé sous l’égide du Président dudit club, Mamadou L Cissé.

Le Club des Amis ‘’Cissé Junior’’ est une association créée par les fidèles auditeurs de l’animateur et journaliste radio, Mamadou L Cissé. Cette association se fixe principalement comme objectifs de mener des actions sociales, solidaires et humanitaires. Et depuis 17 ans, chaque année à l’occasion de son assemblée générale statutaire, elle organise des conférences-débats en choisissant des thèmes pertinents ayant trait à l’unité, le progrès et le développement de notre pays. C’est dans cette tradition bien respectée qu’’à l’occasion de cette 17ème édition de son AG, cette association a porté son choix sur le thème relatif au « Cousinage à plaisanterie ». Un choix accepté à l’unanimité par les membres dudit club au regard de son importance pour la culture du vivre ensemble et de la cohésion nationale.

Lors de cette conférence plusieurs personnalités étaient présentes dont des représentants des légitimités traditionnelles, des syndicalistes, des journalistes et des résidants du quartier Yirimadio.

Dans son mot de bienvenue, le représentant du Chef du quartier et de la Jeunesse, Sega Kanté après avoir souhaité la bienvenue aux illustres invités à cette conférence, a tenu à féliciter Mamadou L Cissé et son club pour tout ce qu’ils ont entrepris depuis des années. Pour lui, sans l’union et le vivre ensemble, aucune action de développement ne peut être entreprise. Et d’ajouter que le Sinangouya est une valeur léguée par nos aïeux, pouvant servir à régler n’importe quel conflit. Au nom du Chef de quartier et de la jeunesse, il a réitéré sa disponibilité totale d’accueillir et d’accompagner ce genre d’évènement dans son quartier.

Quant à Mamadou L Cissé, Président du Club ‘’Cissé Junior’’, il a remercié les uns et les autres pour leur présence à ladite conférence. Après avoir décliné les différents objectifs de son club, il dira que le thème de cette 17ème Assemblée générale n’est pas le fruit du hasard. Pour la simple raison qu’il porte sur les fondements de l’unité et de la cohésion dans notre pays. Toute évidence qui lui fera dire que le cousinage à plaisanterie est une bonne chose permettant aux individus de s’aimer et non de se haïr. « Moi je n’ai aucun problème avec mes cousins à plaisanterie. Je peux dire que le cousinage à plaisanterie est la meilleure chose qui existe dans notre pays », a-t-il martelé. Avant d’ajouter que beaucoup de différends ont été évités dans notre pays parce que les gens sont cousins à plaisanterie. Il a d’ailleurs invité les Maliens à se donner la main pour le développement de notre pays.

Adama Tounkara

