30è Anniversaire de l’AMP Promotion 83-90 : La réaffirmation d’une même communauté de destin

L’Amicale des Médecins et Pharmaciens (AMP), Promotion 83-90 de l’Ex Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie (ENMP) du Mali a désormais 30 ans. Ce samedi, 21 janvier 2023, les camarades de cette promotion, résidant au Mali et dans les quatre coins du monde, se sont retrouvés pour donner un cachet indélébile à cet anniversaire, en le célébrant autour d’un diner-gala dans l’esplanade du musée national.

L’ensemble instrumental du Mali a agrémenté la soirée par leur talentueuse prestation musicale. Des camarades ont procédé à des témoignages et rappelé des souvenirs inoubliables, notamment ceux qui les ont marqués pendant leur première année d’étudiants en Médecine et Pharmacie. Un seul discours, celui Dr Antandou Telly, président sortant de l’AMP Promotion 83-90.

Dans son intervention, il a rappelé que ses camarades et sa modeste personne sont « des hommes et de femmes, jadis des jeunes et adolescents venant de divers horizons qui ont fait chemin ensemble, pour certains depuis les petites classes ». Lesquels ont reçu en octobre 1983, un destin commun en se retrouvant à l’Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie, où les liens se sont resserrés.

Le Président sortant, avec le recul des années, a tenu de réaffirmer que l’enseignement dont ils ont bénéficié pendant leur cursus estudiantin fut de qualité, tant sur le plan académique que sur le double plan moral et citoyen. C’est pourquoi, il n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à leurs chers maitres. Auxquels, il a renouvelé, au nom de l’Amicale, sa profonde reconnaissance pour leur sacerdoce et leur don de soi désintéressé.

Si en entrant dans la vie professionnelle, les uns et les autres ont pris des directions parfois différentes mais pas divergentes, Dr Telly est convaincu que le désir de continuer à se côtoyer a été assez fort. Ce qui leur a permis de fédérer les énergies de la promotion, pour créer en 2003, une Amicale dont les objectifs essentiels sont : de regrouper tous ses membres ; d’impulser l’entraide et la solidarité ; d’assurer la promotion individuelle et collective ; de participer à l’effort de conception, d’élaboration et d’exécution des politiques sanitaires et de développement de leur pays.

Toutes choses qui leur ont permis de constituer un capital d’expertise pouvant contribuer à différents niveaux au développement du Mali, tant individuellement que collectivement. Ainsi, de sa mise en place à nos jours, le président sortant de l’Amicale estime que son association a fait bonnes œuvres.

Ainsi, dira-t-il, « sur le plan des actions humanitaires, l’Amicale a participé aux activités du mois de la solidarité en organisant des consultations médicales gratuites avec don de médicaments dans les localités de : Fana (2004), Ouelessébougou (2005), Sélingué (2006) Kolokani (2007), Baraouéli Octobre 2008, Sanankoroba 2009, Nioro du Sahel 2010, Niamana (Bamako) : 2012, Safo 2013, Segué 2021, Boulkassoumbougou (Bamako) 2022. A cet effet, il n’a pas manqué de remercier très chaleureusement, à son nom et au nom de tous les membres de l’Amicale, les donateurs qui les ont accompagnés tout le long de ces campagnes.

Sur le plan social, le Porte-Parole de l’AMP a rappelé que l’Amicale a apporté son soutien à ses membres lors d’événements naturels de la vie ou à l’occasion des promotions professionnelles et académiques. Dans ses perspectives, il dira que l’Amicale voudrait mettre l’accent sur l’effort de contribution à l’élaboration des politiques sanitaires et de développement du Mali. Mais Dr Telly rappelle que tout le mérite de leurs actions revient à leurs « Chers maitres », qui ont été les artisans de leur formation multidimensionnelle.

« L’homme est le meilleur remède pour l’homme, et l’amitié et la solidarité sont la sève nourricière de notre humanité. Quand nous venons au monde, c’est des mains qui nous accueillent. Quand nous quittons ce monde, c’est encore des mains qui nous accompagnent. Seuls, nous ne sommes rien. Seuls, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous donnons sens à notre existence, et nous devenons un générateur de bonheur partagé, une force de transformation », est convaincu le Président de l’AMP.

Raison pour laquelle, il lance un appel amical et confraternel à tous les camarades de sa promotion afin qu’ils adhèrent activement à l’Amicale pour qu’ils puissent, par effet de masse et d’entraînement, impulser une dynamique utile au développement sanitaire et global du Mali, en synergie avec les autres entités organisées. Il a terminé ses propos, en remerciant vivement le Directeur du Musée National et tout son staff pour avoir honoré cette soirée par leur présence. Il en a fait de même à l’endroit de « l’emblématique Ensemble Instrumentale du Mali». Mais Dr Telly a aussi félicité la commission d’organisation et toute sa promotion pour leur présence massive.

Il faut retenir que la Promotion 83-90 de l’ENMP a produit d’éminents Chercheurs. Lesquels sont, présentement, des Chefs de Service d’Hôpitaux, des Directeurs au niveau du Département de la Santé. Des Professeurs agrégés (Dont : Pr Youssouf Mamoutou Coulibaly, Pr Seydou Doumbia…), sont de cette promotion. Un Médecin-Général de l’Armée (Dr Aboubacar Dembélé, actuel DG de la CANAM) est aussi de la promotion. Certains se sont expatriés. Entre autres, on peut citer : Dr Modibo Sadia Traoré dit Kotio, résidant en Côte d’Ivoire ; Dr Ladji Ouologuem résidant en France ; Dr Hassim Traoré, résidant aux USA. On y compte d’anciens ministres. Mais aussi et surtout, parmi les camarades de cette promotion, il y en a qui ne sont pas devenus médecins mais sont aujourd’hui, des Hauts cadres du Mali, C’est le cas, par exemple, du Colonel-Major Néma Sagara. Sans nul doute, elle fait aujourd’hui la fierté de la gent féminine au sein de l’Armée malienne. La liste n’est pas exhaustive.

Alpha Youssouf Haïdara est le nouveau Président de l’AMP Promotion 83-90. La vice-présidente est Rokia Sanogo. Ousmane Salamanta est le Secrétaire Général. Son adjointe est Adama Baridian Diakité. Bruno Job Keïta est le Trésorier et il a comme adjointe, Aminata Touré. Le poste de Secrétaire à l’Infirmation et aux Relations Extérieures est occupé par Sériba Bengaly. Zéïna Sissoko est la Secrétaire à l’Organisation. Elle est assistée par Moussa Gouro Diall.

Gaoussou Madani Traoré

Ancien étudiant de l’ENMP-Promotion 84-85

