La Coalition Malienne des Droits de l’Enfant (COMADE) et ses partenaires comme OXFAM, SOS Enfants, Save the Children, Educo ont célébré le samedi dernier la 33ème anniversaire de la journée mondiale des droits de l’enfant au Palais de la Culture. C’était en présence de nombreux enfants.

A travers des sketchs, les enfants ont plaidé pour que les autorités du Mali puissent davantage s’occuper bien d’eux. L’événement était parrainé par le président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), Aguibou Bouaré. Pour lui, cette rencontre est une tribune offerte aux structures et organisations de défense des droits de l’enfant en vue d’informer et de sensibiliser les populations et surtout les pouvoirs publics sur les efforts à entreprendre pour promouvoir les droits de l’enfant. ‘’ L’Etat est le principal débiteur en matière de respect et de protection des droits humains’’, a-t-il rappelé. Toujours pour le président de la CNDH, la crise que traverse le Mali depuis 2012 a sérieusement éprouvé la population civile singulièrement les enfants. ‘’ L’exemple le plus éloquent est sans doute le droit à l’éducation qui souffre d’atteintes dans le nord et le centre de notre pays. Une partie importante du territoire national est affectée par ces abus et violations’’, a-t-il signalé et poursuit que c’est le lieu d’appeler à nouveau l’attention de l’Etat sur l’impérieuse nécessité de veiller au respect et à la protection des droits fondamentaux en général, ceux des enfants en particulier.

Quant au président de la COMADE, Antoine Akplogan, le Mali est un fier peuple, c’est pourquoi afin que la relève soit assurée tout le monde doit inculper les bonnes valeurs aux enfants car oui on a aussi des devoirs. ‘’ Nombreux sont illettrés qui montrent de mauvaises images en faisant du vagabondage. Nous avons perdu ces belles valeurs que nous avions autre fois à savoir le respect des aînés, l’écoute et la droiture’’, a-t-il déploré et ajoute que les enfants doivent être des exemples de réussite et d’espoir pour les différentes familles du pays.

Selon la représente d’OXFAM, Lalaïcha Maïga, un des partenaires de la Coalition Malienne des Droits de l’Homme, ce type d’activités est un créneau pour non seulement faire le bilan des actions qui ont été menées en lien avec les droits des enfants mais aussi parler des défis pour mener des synergies et combler des gaps qui existent. ‘’ Vu les contextes du Mali, on a beaucoup de besoin parlant des droits des enfants donc c’est l’occasion de lancer un appel au-delà de ce qui a été fait par la COMADE et les organisations partenaires pour ensemble qu’on se donne la main pour l’avenir des enfants’’, a-t-elle affirmé.

Diakaridia Sanogo

