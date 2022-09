Sous l’impulsion du « Grand Forum du Mandé », plusieurs associations ont, dans le cadre de la 62è commémoration de l’indépendance du Mali, tenu, du 17 au 28 septembre 2022, des activités socioéconomiques et culturelles dans des localités du Mandé. Un bosquet a été inauguré, le samedi 17 septembre, à Badougou Nafadji en hommage à Nankoman Keïta alors que le mardi 20 courant, une délégation du « Grand Forum du Mandé » a visité le chantier du pont de Solon, entre les villages de Filani Coungo et Touréla. Du 21 aux 28 courants, sur l’initiative du Chanteur-vedette Salif Keïta, la première Edition de la Semaine Artistique-Culturelle et Economique Mali-Guinée a vécu à Kourémalé. Les populations de Badougou Djoliba ont défilé le 22 septembre pour célébrer l’indépendance. Kéniéroba, où des activités socio-culturelles ont aussi lieu, était la localité hôte de la finale de la sCoupe Col Assimi Goïta, Président de la Transition. La synthèse des différents évènements !

L’inauguration du « bosquet feu Nankoman Keita » à Badougou Nafadji!

Le samedi, 17 septembre 2022, les Générations pour la Patrie et la République (GPR) ont procédé à Badougou Nafadji, au reboisement d’une parcelle pour réaliser un bosquet. Par ces activités, ils rendent hommage à feu Nankoman Keita afin de l’immortaliser. Ce, en raison « des nombreux services qu’il a rendus à la Nation Malienne ». La cérémonie, présidée par le ministre de l’environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, avait une allure festive. Elle a été sponsorisée par l’ONG ASSO, les Usines FER-MALI, K2M2D. Mamadou Naman Keita, l’ancien Directeur National des Routes, a assuré le parrainage. Les populations de Badougou Nafadji sont massivement sorties pour occuper la place publique du village.

Le parrain Mamadou Naman a vivement salué la mémoire de feu Nankoma Keita qu’il considérait comme son frère. Il a révélé qu’il débattait, tous les vendredis, avec Nankoman sur l’ensemble des problèmes du Mandé. Mamadou Naman Keita a recommandé aux habitants de Badougou Nafadji de bien prendre soins du désormais “bosquet feu Nankoma Keita”. Il n’a pas manqué de rappeler aux habitants de Badougou Nafadji que : « La meilleure aide est celle qui provient d’abord de soi-même. Après avoir remercié les autorités maliennes, le parrain leurs a demandées, par l’entremise du ministre Modibo Koné, d’œuvrer davantage pour le développement du Mandé.

Le ministre de l’Environnement, dans son intervention, a rendu un vibrant hommage à feu Djibril Naman Keita, ancien Maire de la Commune Urbaine de Karan. Mais aussi, Modibo Koné a loué les efforts inlassables de son jeune frère, Mamadou Naman Keita, pour le développement socioéconomique du Mandé. Il s’est dit honoré d’avoir présidé la cérémonie. À cet effet, il rassuré les GPR et les populations de Nafadji de sa pleine et entière disponibilité afin que l’ouvrage environnemental soit pérenne.

Pour boucler l’évènement, la délégation ministérielle, les notabilités du village et les GPR se sont transportés sur la parcelle de plus de deux hectares, qui abrite le bosquet, pour procéder à la plantation symbolique et officielle de plants. Le bosquet contiendra 1100 arbres. Respectivement, le ministre Modibo Koné, Mme Keita Aïda N’Bow, épouse de feu Nankoman mais ancienne ministre de l’Assainissement et Mamadou Naman, ont planté un arbre.

La visite du pont de Solon

Une importante délégation du « Grand Forum du Mandé » s’est rendue, le mardi 20 septembre, dans le village de Touréla, commune rurale de Sanankoroba, pour la visite du pont de Solon, situé entre Touréla et Filani Coungo. Elle était dirigée par l’ancien Directeur National des Routes, Mamadou Naman Keïta. Lequel a vivement félicité l’association Solon Mandé qui a inlassablement sollicité l’appui du pouvoir publique pour la réalisation de ce pont : « qui va booster le développement de plusieurs localités ». L’ouvrage en Béton armée (en finition), qui va desservir 27 villages, a coûté 68 millions FCFA. La cérémonie était présidée par le Gouverneur de Koulikoro, Col Lamine Kapory Sanogo. Il avait à ses côtés le Directeur Régional des Routes de sa région.

La Première Edition de la Semaine Artistique-Culturelle et Economique Mali-Guinée

Une délégation du « Grand Forum du Mandé » s’est rendu, le 21 courant, à Kourémalé, localité transfrontalière du Mali et de la Guinée, pour le lancement de la première Edition de la Semaine Artistique-Culturelle et Economique Mali-Guinée. Elle était composée de Mamadou Naman Keïta, ancien DNR, Fadjimba Keïta, le maire de la Commune urbaine de Karan, le Président du Cercle de Kangaba, Nayibou Keïta, Maïssata Camara. Les GPR étaient également présents. Une importante délégation guinéenne a fait le déplacement à Kourémalé. Des personnalités sont venues de tous les quatre coins du Mali pour donner un éclat particulier à l’évènement. L’artiste-vedette Salif Keïta espère, à travers cette Semaine Artistique-Culturelle et Economique Mali-Guinée, intégrer l’économie des deux pays frères qui partagent les mêmes ethnies et la même histoire.

La célébration de l’indépendance à Badougou Djoliba !

La journée du 22 septembre 2022 a été très festive à Badougou Djoliba. Mamadou Naman Keïta, Abdoulaye Keïta, Seydou Mamadou Coulibaly, Modibo Diabaté, Maïssata Camara y étaient pour représenter le « Grand Forum du Mandé ». Tôt le matin, des courses de chevaux et d’ânes ont opposés plusieurs garçons. Ensuite, il y a eu des défilés de chasseurs, des prestations artistiques et culturelles par des griots, forgerons et comédiens. Les peulhs et les pionniers du Mali ont également défilé. Il y a eu des remises d’attestations de reconnaissance à des personnalités, notamment au Général d’Aviation Zoumana Kouyaté, natif de Badougou Djoliba pour services rendus à la communauté.

La finale de la « Coupe Col Assimi Goita » à Kéniéroba !

La « Coupe Col Assimi Goita », organisée par le Founédougou, est parrainée par Broulaye Keita (un natif du terroir). Mme Keïta Sogbè Kouyaté était la marraine. Outre le président Malamine Diarra, le « Grand Forum du Mandé » était représenté par Mamadou Naman Keïta, Abdoulaye Keïta, Seydou Mamadou Coulibaly, pour assister, ce jeudi 22 septembre 2022, à la finale de la Coupe « Col Assimi Goïta ». Huit équipes du Mandé ont participé au tournois. Le coup d’envoi symbolique de la finale a été donné par le Préfet de Kangaba, assisté par le président du Grand Forum du Mandé, le maire de la Commune rurale de Bancoumana, Bakari Camara, le parrain.

Les huit équipes qui ont pris part à cette compétition étaient toutes mixtes. C’est pourquoi dans les deux équipes finalistes, on retrouvait des joueurs provenant des différents villages du Mandé, autre que du « Founédougou ». A l’issue du temps réglementaire, « Banamba » de Kollé gagne le match : un but à zéro par pénalty contre zéro but pour « Koyan kuru » de Dangassa. Des ballons et des jeux de maillots ont été donnés à des dizaines de villages. Des Attestations de reconnaissance ont été attribuées à des personnalités. Dont Modibo Diabaté du « Grand Forum du Mandé ». Le Founédougou est composé des villages de: Kéniéroba, Madina, woronina, Tico, Tema, Niakanabougou, Missira, Nakilabougou.

