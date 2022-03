Les travaux de la 66e session de la commission de la condition de la femme, se sont ouverts hier lundi. Ils se poursuivront jusqu’au 25 mars 2022 à New-York. Le Mali est présent à cet évènement international par la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly.

C’est la tête d’une forte délégation que la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly prend part à la 66e session de la commission de la condition de la femme à New-York.

Selon un communiqué officiel publié hier, sur la page du ministère, Wadidié Founè Coulibaly va exposer « les avancées du Mali dans la lutte contre les Violences basées sur le genre, VBG ».

La ministre en charge de la Promotion de la Femme portera la voix du Mali autour d’une communication sur « l’égalité de genre et lutte contre les VBG au Mali dans le contexte de la crise multidimensionnelle et les changements climatiques: résilience, défis et perspectives pour un développement durable ».

A cette tribune, la ministre Wadidié Founé fera le point, selon le communiqué, sur le programme national pour l’abandon des VBG par la loi n°2019-014 du 03 juillet 2019; le sous cluster sur les VBG et du système de gestion de l’information sur les VBG depuis 2015 et l’élaboration du document d’avant-projet de loi VBG depuis 2017.

Avec des difficultés liées à l’insuffisance dans la prise en charge holistique des personnes survivantes des VBG ; au financement des AGR de même qu’à la prise en charge sécuritaire et les poursuites judiciaires et à la problématique de collecte des données sur les VBG sur l’ensemble du territoire national, Mme Wadidié Founè Coulibaly présentera les stratégies de prévention et de réponse du Mali aux VBG et des projets en cours dans la lutte contre les VBG. Le plus attendu est l’adoption de la loi sur les VBG au Mali

Kadiatou Mouyi Doumbia

