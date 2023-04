6ème édition du CEO Talks du REAO –Mali : Lumière sur le parcours de Cessé Komé « De cireur à PDG d’hôtels 5étoiles »

La 6ème édition du CEO TALKS du REAO Mali a été animée par l’entrepreneur Cessé Komé le samedi 29 avril 2023 à l’hôtel Radisson Collection. Parti de rien pour devenir PDG des hôtels Radisson Bamako- Abidjan, le parcours du magnant des affaires est un cas d’école pour les jeunes entrepreneurs, de sa narration, M. Komé se déclare : ‘de cireur de chaussure à capitaine de l’industrie ’, et pour l’homme la clé de la réussite réside dans le travail et l’honnêteté.

Le réseau de l’entreprise de l’Afrique de l’Ouest (REAO Mali) a animé ce jour, la 6ème édition de son CEO Talks. Le PDG des hôtels Radisson du Mali et d’Abidjan, Cessé Komé, était au pupitre pour parler de son parcours, un modèle de réussite porteur d’espoirs pour les jeunes entrepreneurs prenant part à cette rencontre. Introduisant la séance comme à l’accoutumée, la présidente du REAO Mali, le Dr Awa Diarra, a présenté le réseau et situé la rencontre dans son contexte. A ses dires, le CEO Talks est un cadre d’échange et de partage d’expérience mais également un espace d’opportunité pour les jeunes de nouer des liens avec des entrepreneurs plus expérimentés. Se joignant à elle, les anciens présidents du REAO, Ibrahima Makanguilé, Bakary Camara, et Sidi Dagnioko du CEO de Spirit, ont tour à tour invité les jeunes étudiants et entrepreneurs à prêter attention à l’exposé du PDG KOIRA Holding, Cessé Komé pour en faire une source d’inspiration.

Faisant le film de son parcours, Cessé Komé, déclare qu’il est parti de rien pour se trouver être aujourd’hui un capitaine de l’industrie. Venu de son village natal Koira, celui qui est désormais un magnat homme d’affaire à renommée nationale et régionale, s’est rendu dans les années 1980 en Côte d’Ivoire avec un budget de 15 000F CFA. Il raconte s’être livrer au métier de cirage de chaussures dans les rues d’Abidjan, ensuite vendeur de ‘librairie par terre’ pour ensuite s’essayer dans le commerce du textile. Au moment où son business semblait prospérer, le destin jouera un tour à Cessé Komé qui perd tout dans un incendie survenu au marché d’Adjamé. Toute chose qui aurait d’une certaine façon contribuer à l’accomplissement de sa destinée. Car cet événement le conduira sur le Continent asiatique pour prendre un nouveau départ pas le moindre.

Son passage du négoce à l’hôtelier a été encouragé avec la tenue de la CAN 2002 au Mali. Ce qui va attirer l’homme à venir investir dans l’hôtellerie. En 2002, il construit la Résidence Komé et la providence le sourit car l’hôtel accueillera l’ensemble des officiels de la FIFA et de la CAF. Cessé Komé étendra ensuite ses affaires avec la construction de l’hôtel Radisson Blu de Bamako en 2015 et plus tard l’Hôtel Radisson Collection. Le socle de la réussite de Cessé Komé repose sur les valeurs auxquelles il croit fermement à savoir le travail et l’honnêteté, chose qu’il a d’ailleurs recommandé à la jeunesse.

Notons que la crème du secteur privé et des personnalités politiques étaient présentes à cette conférence à ne citer que le président du Patronat malien Mossadeck Bally, Ibrahima Diawara, l’ancienne ministre Mme Gakou Salimata Fofana et bien d’autres.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

