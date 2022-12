La célébration de la performance est une tradition chez Orange Mali, et pour la 8ème année consécutive, elle vient à travers son service de distribution d’organiser Orange Awards pour magnifier la performance de certains de ses partenaires distributeurs et de ses agents.

« Je suis très heureux et je félicite et remercie Orange Mali pour cette initiative ainsi que l’ensemble de ses partenaires et mes collaborateurs pour les efforts fournis en vue de l’attente de nos objectifs », a déclaré Moussa Dembélé partenaire Orange distributeur l’un des deux gagnants du Prix excellence Orange money. L’autre gagnant du Prix excellence Orange Money, Mahamadou Kéïta DG du groupe GGT, aborde dans le même sens en formulant des remerciements à l’adresse de l’entreprise Orange Mali. Tous deux gagnent un Pick-up et une enveloppe de 10 millions de FCFA.

Cette remise s’est tenue en faveur de la cérémonie organisée à l’hôtel Radisson Collection qui a réuni le service de distribution d’Orange et ses partenaires. Et comme expliqué par la directrice de Distribution d’Orange Mali, Mme Diop Bintou Koné, depuis 8 ans l’entreprise Orange Mali encourage ses partenaires notamment ses distributeurs à cultiver l’excellence au quotidien. Et dans ce sens, elle met des prix en prime pour célébrer les performances et les amené à se dépasser. A l’image des éditions précédentes, le challenge a mis en jeu plusieurs catégories à savoir entre autres : le prix du dynamisme, conformité, bonne vente au niveau des boutiques franchisées. Approximativement ils étaient 21 partenaires distributeurs à gagner ce jour et 12 équipes à l’intérieur de la boîte primées. Royal Business a été primé meilleur partenaire Nafama de la Rive gauche avec comme prime la somme de 10 millions et 10 motos Djakarta ; le Groupe Gara primé pour la rive droite, il a reçu une enveloppe 10 millions et de 10 motos. Pour la catégorie prix du dynamisme, Fatoumata Distribution et GGT ont chacun reçu des enveloppes de 10 millions et 10 motos. Le prix meilleur commercial a été décerné à Karamoko Sanogo de Royal Business, Moumoune Diallo de Fatoumata Distribution et Fatoumata Diancoumba, ils ont respectivement reçu la somme de 500 000F. Pour la catégorie Conformité, Sékou Touré, Fidèle Kéîta reçoivent 500000F. Les gagnants à l’interne ont également reçu des enveloppes.

A l’image de ses partenaires l’entreprise est engagée dans une quête permanente de la performance, pour y parvenir elle se réinvente à travers des innovations et cette année elle s’est de plus en plus rapprochée de ses clients pour satisfaire leurs besoins, a fait savoir Mme Diop. Et d’ajouter que l’année a été marquée par une grande campagne de digitalisation et les activités terrain à l’écoute des clients.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

